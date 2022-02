Bendsneyder breekt sleutelbeen bij crash in Portimao-test

In voorbereiding op het nieuwe Moto2-seizoen kwam Bo Bendsneyder de afgelopen dagen in actie op het Algarve International Circuit in Portimao. Daar staan verdeeld over drie dagen negen testsessies op het programma. Tijdens de achtste sessie ging het mis voor Bendsneyder, die na acht ronden in de bewuste middagsessie hard ten val kwam. De test werd daarop enige tijd stilgelegd. Hij brak daarbij zijn sleutelbeen, zo liet hij aan Motorsport.com weten. Bendsneyder wordt dinsdag in Barcelona geopereerd in de hoop dat hij over dik twee weken aan de start kan staan in de Grand Prix van Qatar, de eerste race van het nieuwe seizoen.

Tot het moment van de crash stond Bendsneyder er prima bij tijdens de officiële test. Hij klokte in de bewuste sessie de tiende tijd. Ook in de voorgaande dagen was Bendsneyder steeds goed onderweg. Zaterdag werd hij veertiende, zondag klokte hij de achttiende tijd algemeen. Waar het de voorgaande dagen vooral ging om het rijden op de harde band in racetrim, deed Bendsneyder maandag voor het eerst een kwalificatierun.