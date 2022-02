Moto2-test: Acosta maakt indruk, Van den Goorbergh gaat vooruit

De coureurs van het tweede en het derde niveau van het wereldkampioenschap waren de afgelopen drie dagen te vinden op het Algarve International Circuit in Portimao. Daar vond de collectieve test plaats nadat de meeste teams eerder al in actie kwamen op het circuit van Jerez, waar diverse privétests gehouden werden. De prestaties van Pedro Acosta waren een rode draad in al die testdagen. Zowel op Jerez als tijdens de officiële test in Portugal was de 17-jarige coureur bijzonder indrukwekkend bezig.

Na de negen testsessies stond Acosta aan kop. Hij klokte in de ochtendsessie van de derde dag een 1.41.552 als snelste tijd. Hij hield daarmee zijn ervaren teamgenoot Augusto Fernandez achter zich. De Spanjaard klokte 1.41.706. Daarmee stond de formatie van Aki Ajo toch weer vertrouwd op de eerste twee plekken. Aron Canet kwam op de Kalex tot de derde tijd, hij zat als derde en laatste onder het ronderecord dat Raul Fernandez vorig jaar reed. Hoe serieus de verhoudingen tijdens de test genomen moeten worden, is nog maar de vraag. Tijdens de vroege sessies op maandag waren coureurs snel onderweg, maar werden de track limits niet gehandhaafd. Feit is dat de ontwikkeling van Acosta in de afgelopen weken stormachtig verlopen is.

Bo Bendsneyder was op de twaalfde plaats de beste Nederlander. Hij klokte 1.42.630 en stond daarmee op een krappe seconde van Acosta. De Rotterdammer besloot de test echter in mineur. In de voorlaatste sessie ging Bendsneyder hard van zijn motorfiets af en brak daarbij zijn sleutelbeen. Bendsneyder gaat dinsdagochtend in Barcelona onder het mes en hoopt hersteld te zijn voor de start van het seizoen in Qatar.

Voor Zonta van den Goorbergh stond de test in Portimao in het teken van ervaring opbouwen met de nieuwe Kalex-machines van RW Racing. De jongeling uit Breda vond gedurende de driedaagse test meer dan drie seconden winst en eindigde met een 1.43.347 als snelste tijd. Hij was daarmee 1,7 seconden langzamer dan mede-debutant Pedro Acosta.

De Grand Prix van Qatar staat op het programma voor zondag 6 maart.

Zonta van den Goorbergh boekte flinke progressie tijdens de driedaagse test in Portimao Foto: Gold and Goose / Motorsport Images