RW Racing stelt jonge line-up met Van den Goorbergh en Baltus voor

Zonta van den Goorbergh, de zoon van voormalig 500cc en MotoGP-coureur Jurgen, zou dit seizoen aanvankelijk debuteren in Moto3. Toen duidelijk werd dat Petronas de stekker uit het Sprinta Racing-team zou trekken, moest de zestienjarige overstappen op plan B. Zij vonden daarin Jarno Janssen, de teammanager van RW Racing. Die had naast Barry Baltus nog een tweede coureur nodig na het vertrek van Hafizh Syahrin. Van den Goorbergh paste ondanks zijn jonge leeftijd in het plaatje omdat hij toch al vrij lang is. Zo kwam de zaak rond. Een gewaagde stap, maar eentje waar potentie in zit voor de lange termijn.

"Ik verwacht niet heel veel natuurlijk, het zal een leerjaar worden", zegt Van den Goorbergh. "Ik heb geen Moto3 gedaan, voor mij wordt het allemaal nieuw. Het Junior WK is qua niveau toch wat minder, we komen op circuits waar ik nog nooit geweest ben." Gevraagd waar hij zich over een paar jaar ziet, is de coureur duidelijk. "Uiteindelijk wil ik natuurlijk MotoGP-wereldkampioen worden, maar dat willen we allemaal."

Donderdag werd de nieuwe formatie op het Media Park in Hilversum onthuld, de plek van waaruit Ziggo Sport dit seizoen de MotoGP-races gaat uitzenden. De sportzender maakte tijdens het event ook de plannen bekend voor het aankomende seizoen.

Baltus weer van de partij, RW Racing terug naar Kalex

Barry Baltus begint bij RW Racing aan zijn tweede seizoen op het tweede niveau. De Belgische coureur had in 2021 een leerjaar naast Syahrin, maar moest enkele races missen vanwege een blessure. Uiteindelijk scoorde hij twee WK-punten op de NTS-machine. De 17-jarige Baltus begint aan pas zijn derde seizoen op WK-niveau. "Het is een jaar waarin ik mezelf verder moet ontwikkelen", aldus Baltus. "Ik heb inmiddels een leerjaar gehad en hoop dit jaar een stap verder naar voren te maken. Dat we daarbij kunnen rijden op motoren van Kalex helpt zeker."

Voor dit seizoen heeft RW Racing weer de beschikking over materiaal van Kalex, de toonaangevende constructeur in de Moto2-klasse. NTS liep door de coronacrisis ver achter met de ontwikkeling van de machine, waardoor het team van eigenaar Roelof Waninge besloten heeft de bakens te verzetten. Dankzij het stoppen van Sprinta Racing kwamen er twee Kalex-frames vrij, die dit seizoen gebruikt worden door Van den Goorbergh en Baltus. “We hebben vier jaar een samenwerking gehad met NTS, een Japanse leverancier”, zei teambaas Jarno Janssen. “Helaas hebben zij zich door de situatie die ontstaan is terug moeten trekken uit het kampioenschap. We zijn daarom terug bij Kalex en daar hebben we al zeven dagen mee getest. Dat ging heel goed.” Met 26 motoren heeft Kalex ruim de overhand in de Moto2-klasse.

Het seizoen begint volgende week zondag 6 maart op het Losail Circuit met de Grand Prix van Qatar.