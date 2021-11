Van den Goorbergh maakt nuttige Moto2-testkilometers in Jerez

Na de Portugese Grand Prix was Van den Goorbergh al naar Portimao gereisd om daar de eerste meters te maken op de Moto2-machine van NTS, deze week kreeg het testprogramma een vervolg in het zuiden van Spanje. Op zondag moest de 15-jarige jongeling nog enkele uren geduld hebben tot het circuit droog genoeg was om met slicks naar buiten te gaan, maar daarna kon er volop gereden worden.

“Ik kan terugkijken op twee hele goede testdagen hier in Jerez”, vertelde Van den Goorbergh. “Het was natuurlijk fijn om onlangs al wat kilometers te hebben kunnen maken in Portimão dus het was allemaal niet helemaal nieuw meer voor me. Ook is Jerez een circuit waar ik me thuis voel en waar ik natuurlijk al een aantal goede races gereden heb in de afgelopen jaren. Ik heb samen met het team doorgewerkt waar we in Portimão mee gestopt zijn. De twee dagen hier stonden met name in het teken van het aanpassen aan de Moto2-machine en het wennen aan de banden. Ik ben super tevreden met de progressie die ik heb weten te boeken, hoewel ik aan het einde van de dag het wat lastig kreeg fysiek gezien. Ik wilde hoe dan ook geen onnodige risico’s nemen, we zijn daarom dat iets eerder gestopt om zo met een goed gevoel de winterstop in te gaan.”

Van den Goorbergh maakte in Jerez nog gebruik van de NTS-machine, die voor volgend seizoen ingeruild wordt voor materiaal van Kalex. Teammanager Jarno Janssen: “We zijn erg onder de indruk van wat Zonta hier heeft laten zien tijdens deze twee testdagen. Zijn rondetijden werden constant beter, en dat is een heel goed teken. Nu is het tijd om naar huis te gaan en ons voor te bereiden op het nieuwe jaar. Zonta zal de komende winter druk zijn en veel in Spanje te vinden zijn waar hij veel zal rijden op verschillende circuits. Het team gaat het huidige NTS-materiaal klaarmaken om terug te sturen naar Japan en het nieuwe materiaal klaar te maken voor de eerste wintertesten begin februari. Als team willen we NTS bedanken dat we tijdens deze twee testdagen hier in Jerez nog gebruik mochten maken van hun materiaal.”