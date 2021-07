Teambaas Herlings: "Ook Lommel een no-go"

"We zullen zien hoe het gaat, maar voor mij is Lommel een no-go", liet Grübel weinig aan de verbeelding over. Volgens de teambaas is de ernst van de breuk die Herlings in Oss in zijn schouderblad op liep in eerste instantie niet op waarde geschat. "Op de eerste scans zag het eruit als een kleine breuk. Dan verwacht je dat het niet zo'n groot probleem is en kun je snel herstellen en misschien op tijd fit zijn voor Lommel", lichtte Grübel het aanvankelijke strijdplan toe. "Maar op maandag hebben we gezien dat de breuk een stuk groter is. Hij gaat niet onder het mes, maar het moet langer rusten."

VIDEO: De crash van Monticelli en Herlings in Oss

Om het herstel goed te laten verlopen zal Herlings met zijn voeding en medicatie het botherstel proberen te versnellen. "Hij zal alles gebruiken op het gebied van botstimulatie dat beschikbaar is. Hij zal ook zijn voeding daarop aanpassen op zoveel mogelijk calcium binnen te krijgen. Maar je kunt niet zoveel doen tegen een gebroken bot. Het belangrijkste middel is tijd."

Ook legde Grübel iets uitgebreider uit waarom Herlings snelheid verloor en hoe Ivo Monticelli uiteindelijk op zijn schouder terechtkwam. "Sinds we die metalen startmatten hebben, wordt de voorvork nog lager vastgezet bij de start om te voorkomen dat de rijders op het achterwiel starten. Als je dan een start hebt tegen de heuvel op en je hebt niet zoveel bulten, dan gaat blijft het holeshot-apparaat actief. Dat is wat er gebeurde. Pas bij de volgende sprong ging het apparaat los en verloor Jeffrey snelheid."