De Wolf na podium: "Laatste rondes duurden een eeuwigheid"

Het grootste verschil tussen het EK, waarin De Wolf in 2020 reed, en het WK is dat de jongens op het allerhoogste niveau de complete wedstrijd alles kunnen blijven geven. Ook De Wolf ondervond dat in Oss. Gevraagd naar of hij zonder zijn valpartij de zege had kunnen pakken in de tweede manche, moest hij het antwoord schuldig blijven. "Ik denk het wel, maar dat weet je natuurlijk nooit", zo beantwoordde De Wolf de vraag in gesprek met onder meer Motorsport.com.

De Wolf had de uiteindelijke winnaar Jago Geerts juist vlak na de openingsronde van de tweede manche te grazen genomen op indrukwekkende wijze. In de eerste bocht na de finish pakte hij een iets andere lijn en schoot hij daardoor voorbij aan de Yamaha alsof die stil stond. "Dat was een mooie inhaalactie inderdaad. Ik probeerde ook direct weg te komen om een eigen race te rijden. Helaas maakte ik dat kleine foutje."

Na de kleine val reed De Wolf terug naar het achterwiel van ervaren MX2-rijder Jago Geerts, maar aanvallen lukte niet meer. "Ik wilde in de slotrondes nog een aanval inzetten, maar ik maakte toen een klein foutje. Dan verdwijnt de adrenaline en kom je erachter hoe moe je eigenlijk bent. Ze rijden hier zo hard", legde De Wolf uit die toegaf dat de wedstrijd in Oss tot nu toe zijn zwaarste van het seizoen was. "De laatste rondes, die normaal twee minuten duren, leken nu wel 70 minuten te duren."

Redding van Oranje

Zo wist De Wolf als enige Nederlander in het WK tijdens zijn thuisweekend een podium te behalen. Waar Glenn Coldenhoff en Roan van de Moosdijk door een val en een kapotte motor niet in de buurt kwamen van het podium, stapte Jeffrey Herlings na zijn zege in de eerste manche niet eens meer op. Gevraagd naar of De Wolf een zekere verantwoordelijkheid voelde om voor het Nederlandse publiek de dag te redden, gaf hij aan dat hij zich niet bewust was van zijn positie. "Om eerlijk te zijn wist ik voor de start van de tweede manche nog niet eens dat Jeffrey geblesseerd was. Hij won de eerste manche gewoon en ik heb verder niets gehoord. Maar dat hij op deze manier, door iemand anders, de wereldtitel weer op het spel zet, is natuurlijk heel zuur. Ik hoop dat hij snel herstelt."

De Wolf wist ook niet helemaal zeker dat hij het podium ging halen. "Tijdens de race kreeg ik daar niets over te horen. Maar ik had wel zo'n vermoeden: met 5-2 ga je meestal wel naar het podium."

Podium komt sneller dan verwacht

De vreugde na afloop was bijzonder groot bij De Wolf, die het niet droog hield op het podium. "In mijn debuutjaar al op het podium komen en dat binnen vier races... dat had ik me nooit kunnen voorstellen." Ook de pole position in de ochtend was voor De Wolf nog geen teken dat een podium erin zat. "Dat is maar één rondje hè. Hier geven ze gewoon 30 minuten en twee rondjes gas, dus dan zegt één rondje niet zoveel. Maar het was natuurlijk wel een goed gevoel."

Gevraagd naar of De Wolf nu het gevoel heeft een barrière te hebben geslecht, antwoordt hij realistisch. "Misschien wel, maar we blijven gewoon net zo hard of nog harder werken. We hebben nog een lange weg te gaan, maar als we zo doorgaan, dan volgen er hopelijk nog meer."

Kay de Wolf, Nestaan Husqvarna MX2 Foto: Niek Fotografie