Vasseur wuift Ferrari F1-titelpraat weg: "Laten we ons op Spa richten"

Ferrari-teambaas Fred Vasseur zegt dat hij nog niets wil horen over de kampioenskansen van de Scuderia, gezien de wisselende prestaties van het team.

Een omvangrijk upgradepakket in Spanje leverde het team een verrassende zege in de Grand Prix van Barcelona op, en een eerste voor Lewis Hamilton in het rood. En tijdens de Britse Grand Prix van afgelopen weekend kwam ook zijn teamgenoot Charles Leclerc van de nul af, na zich te hebben hersteld van een moeilijke periode met teleurstellende vorm en pech.

Nu Ferrari twee van de laatste drie races op eigen kracht heeft gewonnen, heeft de opleving van de equipe onvermijdelijk de gesprekken weer aangewakkerd over dat het team mee zou doen om het wereldkampioenschap, terwijl beide coureurs jacht maken op het leidende Mercedes-duo Kimi Antonelli en George Russell.

Hamilton vertrok van zijn thuisrace met slechts 32 punten achterstand op de puntloze Antonelli. In het constructeurskampioenschap heeft Ferrari een grotere achterstand van 78 punten goed te maken, maar het heeft nog steeds meer dan de helft van het seizoen om dat te doen.

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Maar teambaas Vasseur heeft de praat over Maranello dat om beide wereldtitels zou strijden, getemperd, aangezien de equipe nergens was tijdens een lastig Grand Prix-weekend in Oostenrijk dat tussen de twee gewonnen weekenden in viel.

Vasseur wilde na het mindere weekend op Spielberg niet te negatief zijn, en evenmin wil hij zich nu laten meeslepen na Leclercs moreel opkrikkende succes op Silverstone.

"Na Barcelona kreeg ik de opmerking: 'Ah, Ferrari is terug in het kampioenschap'. Ik zei nee," zei hij. "De week erna vertelden jullie me dat Ferrari nergens was. Ik zei nee.

"Ik zal precies dezelfde aanpak hebben met iedereen thuis. Zeggen: 'Jongens, we hadden een goed weekend. Laten we ons nu op Spa focussen. Het is niet zo dat we kampioen zijn. We zijn [ook] niet nergens. We verbeteren stap voor stap. Het is zoals het is.

Hij voegde eraan toe: "Ik probeer nooit een conclusie te trekken na één race, twee races, een goed resultaat, een slecht resultaat. Ik ben er alleen op gefocust om meer te doen en het beter te doen. Dat geldt voor mij, dat geldt voor iedereen in de fabriek. Daarna is het jullie werk om over het kampioenschap te praten, maar ik heb dat nooit gedaan."

"I will have exactly the same approach with everybody at home. To say: 'Guys, we had a good weekend. Now let's be focused on Spa. It's not that we are champions. We are [also] not nowhere," Fred Vasseur Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Vasseur is zich er terdege van bewust dat de Grand Prix van België op het hogesnelheidscircuit Spa-Francorchamps, hoewel op papier qua profiel relatief vergelijkbaar met Silverstone, andere uitdagingen zal opleveren voor de 2026-powerunits, met zijn lange rechte stukken en ingrijpende eisen aan energierecuperatie. En hij ziet de Mercedes W17 onder de meeste omstandigheden nog steeds als de beste combinatie van auto en powerunit op de grid.

"Ik denk dat Mercedes, eerlijk gezegd, nog steeds een klein voordeel heeft qua pure performance," legde Vasseur uit. "Als je kijkt naar de zes, zeven sessies die we dit weekend hebben gereden, lagen zij waarschijnlijk vijf keer voor.

"Volgende week wordt Spa weer een andere uitdaging. Ten eerste zal het weer behoorlijk anders zijn. Maar we moeten elk weekend opnieuw vanaf nul beginnen. Er is niets magisch. We kunnen ons niet voorstellen dat we in één weekend een stap van vijf, zes tienden maken. Het is gewoon de optelsom van kleine winsten overal die het verschil zal maken."