Red Bull onderzoekt crash Max Verstappen, "alle opties op tafel" voor achtervleugel in Spa

Voor het tweede raceweekend op rij is Max Verstappen gecrasht door een probleem met de Red Bull-achtervleugel, al benadrukte de viervoudig wereldkampioen wel meteen dat het om uiteenlopende ongemakken ging. “Laten we zeggen dat het een ander defect was, maar met dezelfde uitkomst.”

Na de crash in Spielberg, waar Verstappen aan het eind van Q3 hard van de baan schoot, zei Red Bull dat specifieke probleem te begrijpen. Des te zorgwekkender is het dat er in het eerstvolgende raceweekend meteen weer een ander probleem met de achtervleugel is opgekomen dat Red Bull niet anticipeerde.

De achtervleugel van Red Bull springt in het oog, aangezien het qua actieve aerodynamica ogenschijnlijk de grootste opening van de gehele grid bewerkstelligt. Red Bull introduceerde deze eigen versie van de Macarena-wing in Miami, waarbij technisch directeur Pierre Waché meteen aan Motorsport.com liet weten dat de inspiratie niet van Ferrari vandaan is gekomen.

Het ontwerp is ook anders. Waar de Ferrari-achtervleugel tot 270 graden in één richting kan draaien, roteert die van Red Bull tot 160 graden in de tegenovergestelde richting. Red Bull begon er in november 2025 al aan te werken, wilde het concept eigenlijk in Melbourne introduceren, maar kreeg het niet op tijd naar wens, waardoor de introductie werd uitgesteld tot Miami.

"Onderste steen moet boven" in onderzoek naar achtervleugel

Alhoewel het Red Bull-concept indrukwekkend oogt voor het reduceren van de drag, moet veiligheid natuurlijk boven alles gaan. Dat geldt niet alleen voor de FIA – die vanaf het allereerste moment bij het ontwerp is betrokken – maar ook voor de coureurs. Verstappen heeft de recente incidenten met de achtervleugel “supergevaarlijk” genoemd en dat geldt logischerwijs al helemaal met een snelle baan als Spa-Francorchamps op komst.

Het betekent dat Red Bull de vleugel alleen kan gebruiken voor de Grand Prix van België als het er honderd procent van overtuigd is dat alle kinderziekten er definitief uit zijn. En juist dat onderzoek is nu in gang gezet. “We gaan het hele gebied onderzoeken om er zeker van te zijn dat we nul kans overlaten dat dit opnieuw gebeurt”, zei Mekies zondagavond toen hij naar de twee uiteenlopende problemen werd gevraagd.

Red Bull’s version of the Macarena wing is effective at reducing drag, but has already caused two crashes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Nul kans om het nog een keer te laten gebeuren, betekent concreet dat alle opties op tafel liggen – waaronder de roterende vleugel niet gebruiken in Spa. Red Bull gelooft nog steeds in het concept, maar weet dat het zich – ook zeker richting de eigen coureurs – niet nog een mispeer kan veroorloven.

“We zullen alles doen wat nodig is om aan de veilige kant te zitten. We hebben inmiddels behoorlijk wat races met dit concept gereden. Volgens mij rijden we er sinds Miami mee, dus het zijn er inmiddels aardig wat geweest. Het is nog te vroeg in de analyse om vast te stellen of het een probleem met het concept zelf is of iets anders. Maar we zullen zeker de onderste steen boven halen. En alle opties liggen nog open.”

McLaren heeft voor een voorzichtige aanpak gekozen

Die opties omvatten ook tijdelijk teruggaan naar een oudere, meer conventionele specificatie voor Spa. Dat doet het technisch team onder leiding van Waché logischerwijs liever niet, aangezien het qua drag en dus performance een stap terug zou zijn.

Zeker op een 'energy starved'-circuit als Spa is dat een belangrijke factor, doordat het qua energiemanagement wederom een enorme uitdaging belooft te worden – een aspect waar Red Bull sowieso al niet in uitblinkt. Alle beetjes helpen dan dragreductie.

Maar als er ook maar enige twijfel blijft bestaan over de huidige versie – en als die twijfel niet in twee weken kan worden weggenomen – dan moet Red Bull het zekere voor het onzekere nemen. Een nieuwe zeperd zoals in Oostenrijk en Groot-Brittannië is het allerlaatste wat het team kan gebruiken, zeker gezien alle onvrede achter de schermen.

Interessant is overigens dat McLaren voor het eerst een roterende achtervleugel meenam naar Spielberg, maar die daar nog niet wenste te gebruiken. Het ontwerp werd er nog niet klaar voor geacht, zelfs niet voor een vrije training. In Silverstone reed McLaren er door het sprintformat ook niet mee, waardoor Spa voor hen een eerste test kan worden. De voorzichtige aanpak valt in het licht van de Red Bull-problemen te begrijpen.

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