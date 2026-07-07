Waarom de overstappen van Marquez en Mir naar Gresini twee compleet verschillende verhalen zijn

Joan Mir volgt hetzelfde pad dat Marc Marquez in 2024 nam door Honda te verlaten en voor het MotoGP-seizoen 2027 naar Gresini te gaan. Toch kunnen de omstandigheden rond de twee overstappen nauwelijks meer van elkaar verschillen, net zoals de motivaties die beide rijders dreven werelden van elkaar verwijderd waren.

De vergelijking ligt voor de hand. Marquez en Mir deelden in 2023 de fabriekspitbox van Honda voordat eerstgenoemde de grootste gok uit zijn carrière nam, door weg te lopen van het laatste jaar van zijn contract met HRC - ter waarde van bijna €20 miljoen - om zich aan te sluiten bij de formatie uit Faenza en op een een jaar oude Ducati te rijden in plaats van op de Desmosedici met de nieuwste specificatie.

De beslissing van Marquez, destijds breed gezien als een sprong in het diepe, werd gedreven door iets dat verder ging dan technische overwegingen. Het was bijna filosofisch. Hij wilde uitvinden of zijn langdurige gebrek aan resultaten voortkwam uit de tekortkomingen van Honda of dat hij zelf de scherpte had verloren die hem in staat had gesteld de MotoGP vrijwel vanaf het moment dat hij in 2013 op het toneel verscheen te domineren, met zes titels in zeven seizoenen.

De situatie van Mir is heel anders. De wereldkampioen van 2020 heeft nooit publiekelijk aan zijn eigen kunnen getwijfeld. Sterker nog, hij zou hoogstwaarschijnlijk bij Honda zijn gebleven als de Japanse fabrikant hem niet in het ongewisse had gelaten over de vraag of het van plan was het contract te verlengen dat aan het einde van dit seizoen afloopt.

Elke keer dat het management van Mir probeerde een gesprek te regelen om zijn toekomst te bespreken, stelde Honda het gesprek uit, wat de Spanjaard ertoe aanzette elders alternatieven te onderzoeken.

"Tegen de tijd dat we in Jerez aankwamen, had ik nog steeds niets gehoord van het management van Honda over wat ze met mijn toekomst wilden doen, en ik verdiende het simpelweg niet om zo behandeld te worden. Daarom besloot ik dat ik niet wilde blijven", zei Mir tijdens de Grand Prix van Catalonië, zichtbaar teleurgesteld over de manier waarop de situatie was afgehandeld.

Joan Mir, Honda HRC Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

De kans kwam van Gresini-teameigenaar Nadia Padovani, wier team een opmerkelijke reputatie heeft opgebouwd in het nieuw leven inblazen van de carrières van rijders. Marquez en zijn broer Alex zijn de meest recente voorbeelden, in de voetsporen van Enea Bastianini en Fabio Di Giannantonio.

De Italiaanse formatie biedt een omgeving die zowel competitief is als relatief afgeschermd van de schijnwerpers, waardoor rijders op hun best kunnen presteren. Dat is precies wat Mir niet heeft kunnen doen bij Honda, de grootste fabrikant van het kampioenschap, die een langdurig wederopbouwproces doormaakt.

Motorsport.com heeft begrepen dat Mir zijn contract met Gresini tijdens de Grand Prix van Frankrijk op Le Mans heeft ondertekend, al moest de officiële aankondiging ervan, net als die van de overige overeenkomsten voor 2027, wachten tot de nieuwe Concorde Agreement van MotoGP was ondertekend.

Logisch gezien zal Mir ook weer worden herenigd met Frankie Carchedi, de race-engineer met wie hij in 2020 de wereldtitel won bij Suzuki. Toevallig was Carchedi ook de engineer die in 2024 de aanpassing van Marquez aan Ducati begeleidde. In feite is de Britse engineer mogelijk de enige echte gemeenschappelijke factor tussen de twee verhalen.

De uitdaging die Mir te wachten staat is enorm, maar fundamenteel anders dan die waarmee Marquez werd geconfronteerd. Om te beginnen wist Marquez precies welke motor hij wilde toen hij het aanbod van Gresini accepteerde. Ook financieel waren de omstandigheden uniek: hij reed in feite heel 2024 gratis, en verdiende alleen geld via zijn persoonlijke sponsordeals.

Voordat Mirs overstap naar Gresini officieel werd, vroeg Motorsport.com of hij bereid zou zijn hetzelfde soort offer te brengen als zijn voormalige Honda-teamgenoot.

Joan Mir, Honda HRC Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Op dit moment wel, ik zou bereid zijn om zonder salaris te racen", antwoordde Mir, waarmee hij nog meer bewijs leverde dat de aard van de twee deals vanuit financieel oogpunt opmerkelijk vergelijkbaar is.

Marquez reed op de Ducati Desmosedici GP23 met 2023-specificatie, de machine waarop Francesco Bagnaia de tweede van zijn opeenvolgende MotoGP-titels veiligstelde na het verslaan van Jorge Martin, die met identiek materiaal reed.

Die GP23 werd algemeen beschouwd als de maatstaf van het moderne MotoGP-tijdperk en verwierf een reputatie als de ‘perfecte motor’ na 13 overwinningen, 30 podiumplaatsen en 11 polepositions in 20 grands prix gedurende 2023.

De zekerheid die Marquez genoot staat in schril contrast met de onzekerheid rond de volledig nieuwe reglementen voor 2027, wanneer elke fabrikant een volledig nieuw 850cc-prototype zal introduceren. Niemand weet nog welke motor als maatstaf naar voren zal komen.

Marquez had ook het voordeel dat hij een pitbox deelde met zijn jongere broer Alex, die al veel ervaring had op de Desmosedici en gedurende het seizoen een onschatbaar referentiepunt bood.

Mir zal daarentegen waarschijnlijk niet profiteren van dat soort begeleiding - in elk geval aanvankelijk - van rookie Dani Holgado.

Dani Holgado Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Er is nog een belangrijke factor die verband houdt met de ontwikkeling van de motor. Hoewel alle zes Ducati-rijders met dezelfde basisspecificatie zullen racen, wordt verwacht dat slechts vier van hen gedurende het seizoen continu upgrades zullen ontvangen.

Marquez en Pedro Acosta zullen vanzelfsprekend als eersten aan de beurt zijn, terwijl Fermin Aldeguer bij VR46 en Mir bij Gresini naar verwachting ook fabrieksontwikkelingen zullen ontvangen. Of die verdeling ongewijzigd blijft, zal waarschijnlijk afhangen van de vraag of Nicolo Bulega uiteindelijk wordt bevestigd als teamgenoot van Aldeguer in het team van Valentino Rossi.

Bagnaia's recente contractverlenging tot en met 2028, gecombineerd met de komst van Acosta bij Ducati, benadrukt misschien wel het grootste verschil tussen het traject van Marquez en dat van Mir.

Marquez sloot zich in 2024 bij Gresini aan met één duidelijk doel: Ducati ervan overtuigen dat hij promotie naar het fabrieksteam in het daaropvolgende seizoen verdiende - een doel dat hij uiteindelijk bereikte.

Mir weet daarentegen al dat er tot minstens 2029 geen plek vrij zal zijn in de fabrieksline-up van Ducati.