Bevestigd: Herlings definitief uitgeschakeld voor MXGP van Tsjechië

Herlings liep de blessure op in de eerste race van de MXGP van Nederland toen Ivo Monticelli op zijn schouder landde. Ondanks het scheurtje in zijn schouderblad wist de Nederlander de manche nog wel te winnen. Daarna stapte hij echter niet meer op voor de tweede manche. De blessure zal met rust moeten herstellen en dus waren aanvankelijk de verwachtingen al dat Herlings meerdere GP's zal moeten missen. Na checks bleek de schade groter dan verwacht.

Een reden om alsnog te rijden was geweest om zijn kampioenschapskansen in leven te houden, in het geval dat er daarbij geen extra schade zou worden aangericht. Wanneer Herlings meerdere wedstrijden mist, loopt hij een dermate grote achterstand op dat hij de WK-titel wel kan vergeten. Naar nu blijkt is het echter niet mogelijk om komend weekend in Tsjechië al in actie te komen.

Herlings reageert zelf: "Ik heb geen pijn in mijn schouder als ik niet aan het crossen ben, maar als ik op de motor stap is het een ander verhaal. Ik zal Loket moeten uitzitten en ervoor zorgen dat ik daarna 100 procent ben als ik terugkom. Het is jammer en het heeft niet aan mij gelegen, maar het is wat het is."

Mogelijk richt Herlings de pijlen op de wedstrijden in Lommel (België) en Kegums (Letland), die de komende twee weken op het programma staan. Motorsport.com heeft vernomen dat er per dag bekeken zal worden wanneer Herlings terug kan keren. Dat zijn banen waar The Bullet normaal gesproken sterk is en punten zou kunnen terugpakken op WK-leider Tim Gajser, mits hij fit is.