Preview: Kunnen Herlings en Coldenhoff in Oss profiteren van regen?

Hoewel het Jeffrey Herlings wel een beetje pijn doet dat hij niet in Valkenswaard rijdt, kijkt hij met veel plezier vooruit op de wedstrijd in Oss. "Ik vind het wel jammer dat ik vooralsnog op negen zeges in Valkenswaard zal blijven steken. Het was mooi geweest om er daar nog tien van te maken. Maar aan de andere kant is Oss een prachtige baan en nog een beetje dichter bij huis."

Oss is over het algemeen geen traditionele zandbaan. Hij is iets sneller dan die in Valkenswaard en zeker die in Lommel, maar The Bullet hoopt toch te kunnen profiteren van zijn kwaliteiten als zandrijder. "De baan is zoals hij is en de rijders hebben zich daaraan aan te passen, maar als er veel rijders overheen hebben gereden, wordt baan vanzelf wat losser en technischer", licht Herlings toe waarom hij wel vertrouwen heeft dat Oss hem zal liggen.

Een voordeel in dat opzicht is dat het veel heeft geregend in de afgelopen dagen, iets waar Herlings ook een beetje op hoopte. "Het liefst zie ik dat ze er veel water opgooien en de baan zo diep mogelijk infrezen en er niets meer aan doen tijdens de rest van het weekend", vertelde Herlings nog lachend tijdens de aankondiging van de race in Brabant.

In Oss zal de wereldkampioen van 2018 ook hopen om in de buurt te komen van WK-leider Tim Gajser. Na zijn zege in Maggiora kwam Herlings tot op zes punten van de Sloveense wereldkampioen, die normaal gesproken niet zo sterk is als de Nederlander op zware zandbanen.

Coldenhoff wil voortborduren op podium in Maggiora

Voor Glenn Coldenhoff is de GP in Oss letterlijk een thuisrace, daar hij is geboren in de Brabantse gemeente. "Ik ben hier geboren en getogen, dus ik kijk er heel erg naar uit om hier te racen. Ik heb veel fysieke trainingen gedaan op de baan zoals rennen en mountainbiken, maar ik denk dat ik hier in totaal misschien maar vijf keer heb geracet en nog nooit een GP heb gereden, dus dit is heel speciaal."

Qua prestaties durft Coldenhoff nog geen plek te noemen, maar bovenal wil hij plezier hebben. "We gaan erheen, ons vermaken, een goede start maken en ik moet me op mezelf focussen, dan komt het resultaat hopelijk vanzelf." In de laatste GP in Maggiora liet Coldenhoff al zien zich goed thuis te voelen op de Yamaha. In Italië werd hij tweede.

Meer Nederlanders in actie, Vialle afwezig

In de MXGP-klasse rijden ook Calvin Vlaanderen en Brian Bogers, terwijl in de MX2-klasse Kay de Wolf en Roan van de Moosdijk om de prijzen mee kunnen doen. Voor Van de Moosdijk is de kans op zijn eerste GP-zege extra groot nu KTM-rijder Tom Vialle vanwege een hardnekkige handblessure besloten heeft de GP uit te zitten. De concurrentie is groot maar de Eindhoven zal ongetwijfeld er veel voor over hebben om zijn eerste WK-triomf in eigen huis te pakken.

Tijdschema MXGP van Nederland

De wedstrijden voor het WK motorcross tijdens de MXGP van Nederland in Oss worden op zondag verreden.

Starttijd Sessie Klasse Lengte 09.15 Vrije training + kwalificatie MX2 20 + 25 minuten 10.15 Vrije training + kwalificatie MXGP 20 + 25 minuten 12.15 Race 1 MX2 30 minuten + 2 ronden 13.15 Race 1 MXGP 30 minuten + 2 ronden 15.10 Race 2 MX2 30 minuten + 2 ronden 16.10 Race 2 MXGP 30 minuten + 2 ronden