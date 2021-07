Line-up Team Nederland voor Motocross of Nations bekend

Op het Italiaanse circuit van Mantua wordt in het laatste weekend van september de Motocross of Nations verreden. Nederland is regerend kampioen, nadat Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen in 2019 op het TT Circuit in Assen geschiedenis schreven met de eerste MXoN-zege uit de historie. Twee derde van de succesformatie blijft intact voor de editie van 2021: wereldtoppers Herlings en Coldenhoff zijn weer van de partij. Zij worden bijgestaan door het jonge talent Roan van de Moosdijk.

Teammanager en KNMV-directeur Patrice Assendelft kan niet anders dan met veel vertrouwen afreizen naar Mantua. “Een ongekende luxe is het eigenlijk. Voor mij als teammanager, maar eigenlijk voor elke motocrossfan in Nederland. We hebben zo veel geweldige coureurs, ook bij dames en in de jeugd. We horen internationaal in de gehele breedte bij de absolute top. Dus ja, de druk is hoog. We doen zeker mee om de medailles. En die enorme kick toen op het podium, hoog boven het TT Circuit… Ik kan er wel omheen draaien, maar natúúrlijk gaan we weer voor goud. En met deze mannen is niets onmogelijk.”

Jeffrey Herlings heeft alle vertrouwen in een goede afloop: “Ze zeggen wel dat kampioen blijven moeilijker is dan kampioen worden. Ik weet daar alles van. Maar ik voel mij sterk en zit midden in de strijd voor een tweede wereldtitel in de MXGP. Het ultieme doel is de dubbel. Met Glenn, Roan en ik samen, is er geen zwakke schakel. Het ziet er goed uit. Maar de focus ligt eerst op de komende Grand Prix. Ik wil dit weekend graag mijn thuisrace winnen. Net als Glenn, dus ik verwacht een mooie strijd.”

Het is opmerkelijk dat de selectie al zo vroeg in het jaar bekendgemaakt wordt, mede omdat het format van de Nations nog niet bekend is. De kans is groot dat het een GP-achtig event wordt. In de traditionele vorm lijkt het ondenkbaar dat MXGP-titelkandidaten aan de start verschijnen van de landenstrijd.