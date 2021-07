Interview motorcrosstalent Kay de Wolf: “2021 is een leerjaar”

Al jaren kijkt de crossfan naar De Wolf als de natuurlijke opvolger van Jeffrey Herlings, een gevaarlijke situatie natuurlijk. Maar de vergelijking is niet heel vreemd: ook De Wolf begon al vroeg met crossen en pakte al meerdere jeugdtitels. “Toen ik 2,5 jaar was zat ik al op een quad”, vertelde De Wolf in een exclusief gesprek met Motorsport.com. “Sinds mijn vierde zit ik op de motor. Dat ging met vallen en opstaan natuurlijk, maar daar kom je het verste mee!”

Fabrieksrijder bij Husqvarna

Sinds 2019 is De Wolf verbonden aan het fabrieksteam van Husqvarna. De van oorsprong Zweedse motorenfabrikant zag het al snel zitten in het Nederlandse talent. “Eind 2018 hebben ze me in Loket tijdens de EMX-finale zien rijden. Sindsdien hebben ze me een beetje in de gaten gehouden en eind 2018 kreeg ik een contract aangeboden.”

In 2020 reed De Wolf pas zijn eerste seizoen op de viertakt machine, in het EK 250cc. Als 15-jarige moest hij het opnemen tegen veel meer ervaren rijders en streed regelmatig om het podium. Door het coronavirus werd het een vreemd seizoen, maar toch hield De Wolf er een goed gevoel aan over. “De viertakt machine past eigenlijk beter bij mij. Ik rij veel van onder uit de motor. Dat maakt het makkelijker om met de knippen te spelen en op je achterwiel te rijden. Op banen als Lommel komt dat heel erg van pas. De nieuwe, grotere machine, was voor mij dus eigenlijk een stap vooruit.”

Qua gestalte was De Wolf, ondanks zijn jonge leeftijd, al toe aan een grote motor. Als 16-jarige torent hij al boven veel leeftijdsgenoten en andere MX2-rijders uit. Het is één van de redenen dat hij wel, maar generatiegenoot Liam Everts nog niet op de 250-machine stapte in 2020. “Hij is één maandje ouder dan ik inderdaad”, stelde De Wolf, die de zoon van recordkampioen Stefan Everts als één van zijn grote concurrenten in de toekomst beschouwt, maar hem ook goed kent. “We zijn hele goede vrienden eigenlijk.”

Snelle overstap naar MX2: eerst leerjaar

Komend seizoen zal ook Everts de overstap maken naar de 250-motor, maar wel in het Europees Kampioenschap. De Wolf stapt na één EK-seizoen al over naar het WK. “Qua rijden ben ik daar al klaar voor. Die andere jongens zijn wel wat ouder en vooral in de breedte kan ik nog iets groeien, maar dat begint nu ook al te komen”, stelt de crosser, die nog niet teveel in het krachthonk uithangt.

2021 staat volgens De Wolf vooral in het teken van leren. “Ik heb nog twee jaar contract en in het eerste jaar zijn er geen verwachtingen. We gaan gewoon ons best doen om een zo mooi mogelijk resultaat neer te zetten. Ik wil vooral het reizen meemaken, dat is het zwaarste van alles. Ik vloog nu natuurlijk ook wel naar sommige wedstrijden, maar de reizen naar lange overzeese GP’s moet je ook mee om leren gaan.”

De Wolf spreekt uit ervaring over het feit dat er een heel leerproces zit in het maken van verre reizen. In 2018 moest hij naar de andere kant van de wereld voor het WK 85cc. “Toen ik naar Australië ging heb ik daar wel mee geworsteld: wanneer ga je slapen enzo. Dat is ook voor iedereen anders. Gelukkig is er goede begeleiding in het team en gunnen ze me komend seizoen om dat soort dingen uit te vinden.”

Debacle in Valkenswaard

Het hoogtepunt van het eerste 250-seizoen van De Wolf had in Valkenswaard plaats moeten vinden. “Dat was een positieve dag met een paar moeilijke punten”, zegt De Wolf er nu over. De Brabander won de tweede manche, maar werd na afloop teruggezet vanwege het springen bij een gele vlag. “Dat was waarschijnlijk mijn beste race van het jaar. Ik reed de bult op en zag in mijn ooghoek een gele vlag. Dan ben je gewoon te laat op zo’n moment. Ik hing al in de lucht. Het was een flinke tegenvaller, maar daar leren we ook van.”

Komend weekend in Oss rijdt Kay de Wolf een nieuwe thuiswedstrijd als MX2-rijder in Oss. In zijn eerste seizoen heeft hij de stijgende lijn te pakken. In zijn laatste wedstrijd in Maggiora reed hij al binnen de top-tien. "Ik ben extreem blij met hoe mijn MX2-carrière van start is gegaan. Ik ben mijn weg in de klasse goed aan het vinden en voel me goed op de motor, dus het ziet er allemaal erg positief uit!"