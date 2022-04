Olsen kwam zaterdag ten val in de vierde ronde van de kwalificatierace. De lange Deense crosser bleef op de grond liggen en werd ter plekke geholpen door de medici. Vervolgens werd hij direct naar het ziekenhuis getransporteerd. Daar aangekomen is de rijder direct in kunstmatige coma gebracht. Het team meldt dat zijn situatie stabiel is en hij de best mogelijke hulp krijgt.

Olsen is een meervoudig GP-winnaar in de MX2-klasse en was juist net terug van een blessure. Hij geldt als een talentvolle zandrijder, iets wat hij onder meer liet zien in 2019 tijdens de Motocross of Nations in Assen toen hij in dienst van team Denemarken de MX2-klasse op zijn naam schreef.