MXGP Mantova: Prado draagt manchezege op aan Jasikonis

De 19-jarige Spanjaard droeg zijn zege op aan Jasikonis, die er niet bij is tijdens de tweede wedstrijd in Mantova nadat hij zondag hard ten val kwam. De lange Litouwer wordt vanwege hersenletsel in kunstmatige coma gehouden.

De kopstart was uiteraard weer voor de kleine Spanjaard, die Seewer en Romain Febvre lang achter zich hield. Tim Gajser reed het grootste gedeelte van de wedstrijd op P5, nadat hij teamgenoot Mitch Evans voorbij was gegaan. Titelconcurrent Cairoli reed vlak voor hem.

De kleine Siciliaan kwam tijdens de race op zondag nog hard ten val en gaf aan naast een gebroken neus te hebben opgelopen, ook last te hebben van zijn gehoor en duizeligheid. Blijkbaar was dat geen obstakel om hem van start te laten gaan.

Halverwege de wedstrijd ging Seewer in de fout, waardoor Prado enkele seconden weg kon rijden bij de Zwitser en Febvre, die niet direct kon profiteren en zelf bezoek kreeg van Cairoli. De snelheidsverschillen binnen de top-vijf zouden niet groot genoeg blijken voor inhaalacties.

Pas met vijf minuten te gaan besloot Seewer de druk weer op te voeren bij Prado. In de openingsfase deed hij dat ook al, maar maakte hij meerdere kleine foutjes. Ook Febvre zocht de aansluiting. De kleine Spanjaard probeerde de deur met alles wat hij had gesloten te houden en leek daarin te slagen.

Seewer koos uiteindelijk eieren voor zijn geld. In de wetenschap dat zowel WK-leider Gajser (P5) als nummer twee Cairoli (P4) achter hem en Febvre zouden eindigen, leek hij geen grote risico's meer te nemen na zijn laatste offensief. Zo won Prado, die zondag nog zijn GP-zege na de podiumceremonie in rook op zag gaan.

Sterke races in de achtergrond van Coldenhoff, Vlaanderen

Glenn Coldenhoff startte als twaalfde, maar vocht zich ster terug naar de zevende positie. Er had wellicht meer ingezeten als de GasGas-rijder niet zolang vast was komen te zitten achter Clément Desalle, die traditiegetrouw zichzelf breed wist te maken. Een spectaculaire speedway-move van Coldenhoff maakte dat hij de Kawasaki-coureur uiteindelijk voorbij kon. Het gat naar Evans was vervolgens te groot om nog te overbruggen.

Vlaanderen startte midden in het veld als vijftiende en reed een solide wedstrijd. Uiteindelijk kwam hij in een groepje terecht dat op de tiende plaats aangevoerd werd door Gautier Paulin, voor Jordi Tixier, Vlaanderen en Henry Jacobi. Laatstgenoemde poogde Vlaanderen in te halen, maar kwam met zijn voorwiel in aanraking met het achterwiel van de coureur van Gebben Van Venrooy Yamaha en viel. Vlaanderen eindigde als twaalfde.

Geerts blijf punten morsen

In de eerste MX2-manche leek het erop dat Jago Geerts punten terug zou pakken op WK-leider Tom Vialle. De Vlaming erfde de eerste plaats van de vallende Isak Gifting, maar maakte op hetzelfde punt enkele ronden later ook een fout en kwam ten val. Daarmee moest Geerts vanaf P7 terug in de aanval, maar opnieuw viel hij toen hij de top-drie in beeld kreeg.

Jago Geerts, Kemea Yamaha MX2 Team Foto: Yamaha Motor Racing

Thomas Kjer Olsen reed knap naar de zege door Maxime Renaux in de laatste ronde voorbij te steken. De Deen, die dit seizoen veel last had van een schouderblessure, pakte zodoende zijn eerste manchezege. Tom Vialle eindigde solide als derde, voor Ben Watson en Roan van de Moosdijk, die de aansluiting bij de top-vier nog niet kon vinden.