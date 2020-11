MXGP Trentino: Gasjer pakt pole, Bogers rijdt negende tijd

In tegenstelling tot eerder in de week, toen het flink regende en donkere luchten zich verzamelden boven de harde crossbaan, was het droog en zonnig. Qua temperatuur was het met zo'n 9 graden nog wel aan de koude kant voor de crossers, maar dat belette voornamelijk Gajser er niet van om flink huis te houden.

Jeremy Seewer ging bij het starten van de klok stapvoets richting de finishvlag. De Zwitser wilde absoluut als eerst een tijd neerzetten en dat leverde kolderieke taferelen op. De Yamaha-rijder kon niet lang genieten van zijn snelste tijd, want Gajser was er al vanaf het begin als de kippen bij om de toptijd met een flinke marge te pakken.

Ook in zijn tweede snelle ronde kon Gajser versnellen met 1.3 seconde. Zo'n tien minuten later verbeterde hij zich opnieuw en verzekerde zichzelf daarmee van de koppositie voor de gehele sessie, op die ene seconde dat Seewer de beste tijd in handen had na. Arnaud Tonus en Ivo Monticelli sloten verrassend aan op de tweede en derde plaats. Tony Cairoli werd vierde, voor Gautier Paulin, Seewer en Romain Febvre.

De enige overgebleven Nederlander in de MXGP, Brian Bogers, liet zich lang van voren zien. Bij het openen van de training was hij continu terug te vinden in de top-drie, maar een gecrashte achterblijver verpeste een nieuwe snelle ronde en daarvan herstelde hij eigenlijk niet meer. In de slotronde ging Bogers nog wel naar P9, vlak achter Jordi Tixier en voor Clément Desalle.

Olsen op pole in MX2

Thomas Kjer Olsen was de snelste man in de opstapklasse, voor Eindhovenaar Roan van de Moosdijk. De F&H Kawasaki-rijder kwam slechts twee tienden tekort. WK-leider Tom Vialle kwam niet verder dan P12, terwijl nummer twee in de titelstrijd Jago Geerts de vierde tijd noteerde.