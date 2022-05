Herlings test met de motor, Amerika lijkt onhaalbare kaart

In gesprek met Speedweek verklaarde Beirer Herlings nog altijd graag naar Amerika te zien gaan. "Als Jeffrey fit is, dan is ons plan om hem naar Amerika te sturen", zo bevestigt de motorsportbaas de eerdere verhalen. Of het zover komt, is nog lang niet zeker. Daarvoor zal eerst dus moeten blijken of Herlings op tijd fit raakt. De eerste test is komende maandag, zo lichtte Beirer toe. "Herlings zal maandag voor het eerst weer op de motor zitten. Dinsdag ontmoeten we elkaar in Mattighofen om de toekomst te bespreken. We willen eerst een rijproef doen en dan beslissen wat we doen."

Herlings raakte eind januari geblesseerd bij een val tijdens een fotoshoot. Hij brak zijn hiel en moest worden geopereerd. Het is al de tweede keer dat Herlings na een MXGP-wereldkampioenschap, dat hij eind 2021 zo spectaculair wist te winnen, een seizoen voor de start in rook op ziet gaan. In 2019 overkwam hem hetzelfde. Ook toen waren er geruchten over een overstap naar Amerika, maar was de blessure te zwaar om op tijd fit te geraken. Dit seizoen leek de blessure van Herlings gunstiger om de Atlantische oceaan over te steken. Motorsport.com vernam dat Herlings minimaal vier weken op de motor zou moeten zitten om weer wedstrijdfit te worden, voorbereidingen voor het Amerikaanse avontuur werden reeds getroffen. Met de start van de AMA Nationals op 29 mei lijkt die deadline nu verstreken.

Ondertussen heeft KTM wel alvast een extra rijder aangekondigd voor het outdoor programma in Amerika. Naast Tony Cairoli zal ook oud-kampioen Ryan Dungey voor het eerst in drie jaar weer een wedstrijd rijden. Net als de Siciliaanse legende zal Dungey in ieder geval de eerste twee wedstrijden rijden. Vooralsnog lijkt van de KTM-rijders die in het Supercross-kampioenschap rijden alleen Aaron Plessinger zijn zinnen op de outdoors te hebben gezet. Marvin Musquin heeft geen contract voor de Nationals en ook Cooper Webb lijkt er weinig trek in te hebben.

Amerikaanse KTM-baas De Coster rekent niet meer op Herlings

Roger De Coster, in Amerika verantwoordelijk voor het KTM-programma, liet tijdens een TV-uitzending van het Supercross-kampioenschap doorschemeren eigenlijk niet meer op Herlings te rekenen. "Ik denk niet dat dat nog gaat gebeuren, want Jeffrey heeft nog steeds wat problemen met zijn hiel", zo vertelde hij. "De operatie is niet zo gegaan als de bedoeling was." Ook de Vlaamse crosslegende liet weten komende week nieuws te verwachten. "Het lijkt alsof hij nog een keer onder het mes zal moeten, maar dinsdag weten we meer, omdat hij dan opnieuw naar een specialist gaat. Maandag rijdt hij en kijkt hij hoe hij zich voelt, maar ik denk niet dat het zover komt."

Volgens De Coster is er nog een belangrijke factor in de keuze: de lange termijn voor Herlings. "Ik verwacht dat onze baas hem gaat vertellen helemaal fit te worden voordat hij echt weer gaat rijden. Ze maken zich ook zorgen om het komende seizoen in 2023. Ze willen echt dat hij helemaal fit is voordat hij weer gaat racen."