MXGP Riga: Herlings loopt GP-zege mis na val

Vooraf was het vooral de vraag of Tim Gajser, Herlings' voornaamste uitdager, nog van start zou gaan. De Honda-rijder was na een valpartij uitgevallen in de eerste manche, maar bleek vooral last te hebben van een verbogen voorvork. Dus verscheen de Sloveen gewoon weer aan het starthek.

Herlings had tot nog toe een slechte relatie met datzelfde starthek. Zijn beste start dateerde van de eerste manche in Letland op zondag, toen hij als negende door de eerste bocht kwam. Daarna liep Herlings twee keer een flinke achterstand op doordat hij achter valpartijen vast kwam te zitten. In de beslissende manche van de GP van Riga startte Herlings echter stukken beter en kwam hij als zesde de eerste bocht door. Even later reed Herlings al op de vierde plek en bij het voorbijgaan van de finish zat hij al op het achterwiel van kopstarter Cairoli.

Gajser had een mindere start en begon als negende aan zijn wedstrijd. De Honda-rijder leek echter niet aangedaan door de zware crash in de eerste manche en had het tempo er goed inzitten. Bij het inhalen van Romain Febvre leek Gajser echter iets te agressief, waardoor de Fransman ten val kwam. Even later tikte Gajser ook Ivo Monticelli aan, maar die bleef wel op zijn motor zitten.

Herlings vergooit zege

Herlings maakte korte metten met zijn merkgenoot en zag Arminas Jasikonis zijn voorbeeld volgen. De lange Litouwer probeerde Herlings lang bij te houden en dat lukte heel aardig. Daar kon de Husqvarna-rijder van profiteren toen Herlings in de slotfase ten val kwam. Herlings eindigde achter Seewer als derde. Cairoli werd vierde en won zo alsnog de GP, zijn 90ste in totaal. Tussen Cairoli en Herlings in werd Seewer derde in de daguitslag. Gajser eindigde als vijfde in de tweede manche en verloor daarmee dus weer punten op Herlings.

Calvin Vlaanderen werd negende achter Clément Desalle, Ivo Monticelli en Gautier Paulin. Arnaud Tonus eindigde als tiende. Brian Bogers kwam als zeventiende over de finish.

Coldenhoff van hero naar zero

Glenn Coldenhoff, winnaar van de GP van Letland, kende een slechte wedstrijd. De nummer drie van de titelstrijd had een matige start en begon van buiten de top-twintig aan zijn opmars. Vanaf de vijftiende plaats viel Coldenhoff opnieuw en even later zou hij uitvallen met pijnlijke ribben. Het zal nog moeten blijken of de crosser uit Best van start kan gaan in de derde GP in Letland.

Van de Moosdijk weer tweede

Voor de vierde achtereenvolgende manche eindigde Roan van de Moosdijk als tweede. Daarmee legde de F&H Kawasaki-rijder ook als tweede in de daguitslag achter Jago Geerts en voor Mathys Boisrame.

Van de Moosdijk startte binnen de top-vijf en verschalkte al snel Tom Vialle, die als tweede startte. Na een hevig duel met teamgenoot Boisrame in zijn voordeel te hebben beslist, deed de Eindhovenaar nog een poging om de leiding te pakken.