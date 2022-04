Cairoli nam eind vorig jaar na achttien seizoenen afscheid van het wereldkampioenschap. In die periode verzamelde hij maar liefst negen wereldtitels. Het was tijd voor een andere uitdaging, vond de 36-jarige routinier. Met deelname in de eerste twee AMA Pro Motorcross-wedstrijden, vervult de Siciliaan een droom. Of zoals hij het zelf zegt: "Dit is een vinkje op de bucket list."

"Ik ben heel blij dat ik het nieuws eindelijk mag delen: ik ga in de Verenigde Staten racen", gaat Cairoli verder in op het nieuws. "Dat heb ik altijd al willen doen, ik houd van de circuits. Ik voel geen enkele druk om te presteren en ik begin ook niet met de voorbereiding die ik heb voor het wereldkampioenschap, maar ik neem het zeer serieus en hoop goede resultaten te scoren. Ik weet dat hier veel aandacht voor zal zijn. Ik kijk uit naar het racen, vrienden te ontmoeten en te genieten van dit avontuur."

Cairoli debuteert op 28 mei op Fox Raceway in Californië. Daar wordt de eerste ronde van het kampioenschap gehouden. Een week later op 4 juni doet hij vervolgens mee aan de Hangtown Motocross Classic in Sacramento. "Het vervult ons van trots dat we in een fase zijn aangekomen dat Tony in Amerika kan racen", zegt KTM Motorsport-baas Pit Beirer. "Onze Red Bull KTM-structuur is ingericht voor zijn debuut in de Verenigde Staten en we zullen hem volledige steun geven. Tony is een icoon en een belangrijke spil in ons raceprogramma. Dit is het minste wat we voor hem kunnen doen na alles wat hij voor ons bereikt heeft."

Komt Cairoli oud-rivaal Herlings tegen in de VS?

Het heeft er alle schijn van dat Cairoli niet de enige Europese coureur is die dit seizoen de Atlantische Oceaan zal oversteken. Ook voor Jeffrey Herlings worden voorbereidingen getroffen om over te stappen naar het AMA Pro Motocross-kampioenschap. De regerend MXGP-wereldkampioen raakte in de voorbereiding op het seizoen geblesseerd en kan het prolongeren van de wereldtitel door alle gemiste manches inmiddels wel vergeten. In tegenstelling tot andere jaren lijkt ook KTM de overstap nu wel te zien zitten, geen onbelangrijke factor in de overstap van Herlings.

Herlings heeft zijn eerste meters op de crossmotor inmiddels weer gemaakt en zal naar verluidt fit zijn voor de start van het Amerikaanse seizoen. Of we Herlings daadwerkelijk ook aan de start gaan zien op Fox Raceway? Dat zal in de komende weken moeten blijken.

