Herlings baalt na mislopen GP-zege: “Dit mag niet gebeuren”

Tijdens de eerste twee GP’s na de hervatting van het seizoen is duidelijk dat Herlings nog niet helemaal zichzelf is. Geheel vreemd is dat niet gezien de hersenschudding die hij recent opliep. De week rust die hij naar eigen zeggen heeft genomen, is naar verluidt een stuk langer geweest dan hij doet voorkomen. Waar het iedere wedstrijd wachten is op een versnelling van Herlings, valt die tot nu toe ietwat tegen.

Daarmee is niet gezegd dat Herlings geen kanshebber meer is voor zeges, maar de puzzelstukjes vallen gewoon nog niet op zijn plek voor de crosser uit Oploo. Naast de absolute fitheid, die Herlings normaal gesproken een stuk beter maakt dan de rest, zitten ook de starts niet mee in Letland. Het terugvechten, wat Herlings in de eerste drie manches in Letland heeft moeten doen, kostte hem heel erg veel energie. Tegen de tijd dat hij bij de kopposities aankwam, was het vat eerder leeg dan vol bij de KTM-rijder.

Toen hij tijdens de vierde manche eindelijk een keer vooraan kon starten en de leiding kon pakken, gaf dat dan ook een bevrijdend gevoel, deed Herlings blijken tijdens de persconferentie. “Die wedstrijd kostte me vele malen minder energie”, verzucht Herlings, die baalde van de afloop.

Twee ronden voor het einde, op kop liggend en op koers voor de GP-zege, ging Herlings in de fout. Zijn voorwiel gleed weg en Herlings zelf gleed erachteraan. Weg manchezege en weg GP-winst.

Na afloop van de wedstrijd, was Herlings direct zelfkritisch. “Ik kan dit echt niet geloven”, vertelde een gedesillusioneerde Herlings. “Dit was een beginnersfout. Normaal maak ik dit soort fouten nooit in leidende positie en ik mag dit met twee ronden te gaan nooit weggeven.”

Flinke stap in titelrace

Wel pakte Herlings een flinke marge op Tim Gajser, de nummer twee in de titelstrijd. De Sloveen kwam één keer niet aan de finish en werd een keer vijfde. Door de twee derde plaatsen van Herlings, die ook goed waren voor derde plek overall, liep hij 24 punten uit in de titelstrijd. “Uiteindelijk hebben we uitstekende zaken gedaan voor het kampioenschap”, stelt Herlings, die nog maar eens benadrukt hoe belangrijk de rode plaat is. “Gezien de ontwikkeling van corona weten we gewoon echt niet wanneer ons kampioenschap eindigt. Dit kan de laatste race zijn geweest, of het begin van de rest van het seizoen. Laten we hopen dat we nog zoveel mogelijk races kunnen afwerken”, benadrukte Herlings.

Als het aan de Brabander ligt verlaat hij Letland in ieder geval niet zonder GP-zege. “We komen steeds dichterbij, laten we hopen dat we in de laatste wedstrijd wel op het hoogste treedje staan!”