Vijf belangrijke veranderingen in het MXGP-seizoen 2022

1. Terugkeer van de tweedaagse GP's

Het meest in het oog springende verschil ten opzichte van afgelopen twee seizoenen is de terugkeer van het tweedaagse GP-weekend. In 2020 en 2021 werd ervoor gekozen om de Europese wedstrijden op zaterdag te verrijden en de WK-rijders alleen op zondag in actie te laten komen. Dit format werd door bijna alle rijders met open armen ontvangen. Eigenlijk was van de toppers Tim Gajser de enige die graag terug wilde keren. Iemand als Jeffrey Herlings vond de beperking van de kans op blessures een groot voordeel. Voor de rijders betekent het wel dat er zaterdagavond een moment is om de afstelling te overpeinzen. Niet alle rijders zijn er blij mee, maar commercieel gezien is het natuurlijk van groot belang voor de MXGP dat het weekend weer twee dagen in beslag neemt. Met name de terugkeer van het spektakel op zaterdag zal ervoor zorgen dat het publiek weer een vol weekend komt kijken.

2. De kwalificatierace is terug van weggeweest

De meest ingrijpende consequentie van de terugkeer naar het tweedaags format is namelijk dat er ook weer een race is op zaterdag: de kwalificatierace. Samen met de warm-up sessie op zondag was de kwalificatierace het voornaamste slachtoffer van het wegvallen van de zaterdag. De volgorde van het oprijden naar het starthek werd afgelopen seizoenen bepaald tijdens een kwalificatiesessie, zoals we die in de meeste vormen van motorsport kennen. De kwalificatierace geeft altijd een extra dimensie aan het weekend. Niet alleen is het voor de fans een extra reden om al een dag eerder naar de baan af te reizen, het is ook een extra kans en risico voor rijders. De betere racers kunnen zich naar voren vechten voor een verbeterde startpositie, maar de consequenties bij een probleem of een crash zijn ook veel groter.

3. Eindelijk weer races buiten Europa

Wat we de afgelopen jaren ook hebben gemist zijn de races overzees. Er waren wel zogenoemde 'fly-aways' in Rusland en Turkije. Die staan samen met de GP van Argentinië, Indonesië en Jakarta weer op het programma. Of die laatste drie door zullen gaan, zal nog even de vraag blijven, net als de wedstrijd in Rusland, die door de oorlog in Oekraïne onder druk zal komen te staan. Zeker is wel dat de Motocross of Nations in Amerika plaatsvindt. Door de terugkeer in andere werelddelen, wordt het herstel van het imago van het kampioenschap als mondiale strijd weer in gang gezet, zo is de hoop van promotor Infront Moto Racing.

Jeffrey Herlings, Tony Cairoli, Red Bull KTM Factory Racing

4. Na achttien seizoenen voor het eerst zonder Tony Cairoli

Dit jaar zal het WK motorcross het ook moeten doen zonder diens grootste legende van de afgelopen twintig jaar. Na negen wereldtitels in achttien seizoenen houdt de Siciliaan het nu voor gezien. Zijn jacht op een tiende wereldtitel en 101 GP-zeges, de records in handen van Stefan Everts, heeft hij niet kunnen volbrengen. Niettemin, het gat dat hij als ambassadeur voor de sport achterlaat is enorm. Niet in de minste plaats omdat zijn bedrijf nu zonder toprijders zit in de hoogste klasse. Herlings is lang uitgeschakeld en Prado rijdt inmiddels voor GasGas. De Spanjaard lijkt de voornaamste kandidaat om namens het Oostenrijkse moederbedrijf voor de wereldtitel te gaan.

5. Een volwaardige Motocross of Nations

In 2020 werd het hoogtepunt van het seizoen nog afgelast, in 2021 was er een gedecimeerde editie, waarin TeamNL tweede werd. In 2022 moet het evenement weer haar oude status verwerven en de beste manier om dat te bereiken, zo is de overtuiging van Infront, is om naar Amerika te gaan. In Red Bud, waar Nederland in 2018 tweede werd, mag Amerika zich proberen te revancheren voor de blamage van vier jaar eerder, toen het vijfde werd. Of alle rijders de uitdaging aandurven is de vraag, maar door het evenement in Amerika te houden, is de kans vrij groot dat de rijders die actief zijn in Amerika zich beschikbaar stellen. Dat betekent buiten een sterke Amerikaanse selectie ook dat de Franse rijders Dylan Ferrandis en Marvin Musquin in beeld zullen komen en Australië mag zich ook verheugen op de deelname van Jett en Hunter Lawrence.