MXGP Riga: Herlings vergroot voorsprong in spektakelstuk

Net als in de tweede manche van zondag kwam Herlings vast te zitten na het startschot achter een valpartij, waarbij dit keer ook Gajser betrokken was. Jorge Prado en Cairoli pakten de kop. De beste Nederlander in de openingsfase was Brian Bogers, die als vijfde doorkwam en lang op de vierde plaats rondreed. Jorge Prado moest al naar twee ronden vanaf leidende positie naar binnen met een kapot voorwiel. Vervolgens zou de jonge Spanjaard niet meer in het spel voorkomen.

Naast Herlings hadden ook Calvin Vlaanderen, Arminas Jasikonis en Gautier Paulin problemen bij de start. Glenn Coldenhoff en Jeremy Seewer startten eveneens buiten de top-tien. Hierdoor ontstond een duel tussen meer dan vijf wereldtoppers om de zevende positie. Uiteindelijk zou Herlings doorstomen naar P3. De nummer twee in de titelstrijd, Tim Gajser, viel nogmaals en zou uiteindelijk af zou stappen

Vooraan reed Cairoli rustig naar de zege, ver voor Jeremy van Horebeek, die tot twee minuten voor het einde op de tweede plek reed. In de slotfase ging de ene na de andere rijder voorbij aan de Vlaming. Arnaud Tonus ging vanaf de derde plek onderuit en dus pikte Herlings weer een extra plekje op.

Zodoende eindigde de kampioenschapsleider op de derde plaats achter Cairoli en Febvre, maar voor Jeremy Seewer, die de viervoudig wereldkampioen de hele manche op de hielen zat. Van Horebeek werd vijfde voor Clement Desalle, Coldenhoff, Jasikonis en Tonus. Bogers werd na zijn sterke start tiende. Vlaanderen kwam na zijn sterke kwalificatietijd (derde) niet verder dan P15. Voor Cairoli betekende de manchezege zijn eerste in meer dan een jaar.

Dankzij zijn derde plaats en de uitvalbeurt van Gajser, vergrootte Herlings zijn voorsprong tot 24 punten.

Van de Moosdijk tweede achter Geerts in MX2

Roan van de Moosdijk mocht als eerste een plekje achter het starthekje uitzoeken, maar dat resulteerde niet in een kopstart. Tom Vialle en Jago Geerts bleven de Eindhovenaar voor. Rode plaat-houder Vialle zou tijdens de wedstrijd terugzakken, terwijl Geerts juist vroeg een foutje maakte en zich terugvocht naar de kop. Van de Moosdijk liet zich niet van de wijs brengen en eindigde achter Geerts als tweede, voor teamgenoot Mathys Boisrame en Vialle, die Thomas Kjer Olsen maar nipt voorbleef.