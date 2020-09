MXGP Lombardije: Seewer wint race 1, Nederlanders sterk

De coureur van het Bergeijkse Monster Energy Wilvo Yamaha Factory Racing was als snelste weg, vlak voor een verrassende Brian Bogers. De Eindhovenaar begon goed aan de wedstrijd, maar zou steeds verder terugzakken. Zo zag hij onder andere Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen voorbij komen, die knap op de vierde en vijfde plaats hun rondjes reden, achter Tony Cairoli.

Wereldkampioen Tim Gajser verloor andermaal een hoop punten op WK-leider Cairoli. De Sloveen was niet best weg en moest zich vanaf de zestiende positie terug zien te vechten. Het ruwe zand in Mantova was voor de polesitter een flinke uitdaging. Onderweg kwam hij ook oud-teamgenoot Bogers tegen, die uiteindelijk als twaalfde over de streep kwam.

Crash Bobryshev

Het meest opzienbarende moment van de wedstrijd was de heftige crash van Evgeny Bobryshev. De Rus sprong duidelijk te hoog en landde met zijn motor vlak op het zand. Vanzelfsprekend zakte de motor in elkaar en ‘Bobby’ moest onder medische begeleiding de baan af worden gebracht.

Vlaanderen pakt P5 achter Coldenhoff

Zoals gezegd startten de Nederlanders uitstekend. Waar Bogers nog ver terugzakte, hielden Coldenhoff en Vlaanderen zich uitstekend staande. Meer dan een P4 zat er voor de Coldenhoff niet in, die in het begin nog probeerde om Cairoli onder druk te zetten, maar uiteindelijk zijn meerdere moest herkennen in de kleine Siciliaan.

Vlaanderen volgde zeer behoorlijk en pakte zo eindelijk een top-vijf, iets waar de Gebben van Venrooy-coureur al enkele wedstrijden op aast. De snelheid was er al en nu zat ook de start mee. Een mooie verzilvering dus voor de geboren Zuid-Afrikaan, die zijn beste resultaat op een 450cc-machine noteerde.

Seewer pakte overtuigend zijn tweede manchezege van het seizoen, nadat hij in de openingsfase nog stevig onder druk werd gezet door de jonge Prado. Achter Vlaanderen werd Arminas Jasikonis zesde, voor Clement Desalle, Gajser, Jeremy van Horebeek en Romain Febvre.

Geerts verliest aansluiting in WK MX2 door val

In de MX2 won Tom Vialle voor Thomas Kjer Olsen, Maxime Renaux en Roan van de Moosdijk. Mathys Boisrame, die zijn eerste kopstart van het seizoen pakte, werd vijfde. Nummer twee in het WK, Jago Geerts, kende een dramatische wedstrijd. Door een slechte start moest de Vlaming in de achtervolging. In de slotfase kwam hij ook nog eens ten val. De Kemea Yamaha MX2-rijder zou als elfde eindigen en staat nu op meer dan dertig punten achterstand op Vialle. De titel lijkt dus even ver weg.