MXGP Lombardije: Gajser op pole, Coldenhoff P3

De matadoren van de MXGP maakten er weer een mooi gevecht van in de kwalificatietraining. De baan in Mantova lag er al vrij zwaar bij na de wedstrijden van zaterdag in het EK en WMX-kampioenschap. Ook heeft het de voorbije nacht geregend, wat de zandomloop extra uitdagend maakt.

Jeremy Seewer was de snelste man van het eerste uur en sloeg een gat van een seconde met Arminas Jasikonis en Mitch Evans, die even daarvoor nog de topplaats hadden bezet. Ook Romain Febvre en Tim Gajser meldden zich redelijk vooraan. Met minder dan tien minuten te gaan gingen de toppers er nog meer eens voor zitten. Febvre was nipt sneller dan Seewer. Daarachter sloten Gautier Paulin, Alessandro Lupino, Ivo Monticelli en Calvin Vlaanderen aan.

In de slotfase reed Jasikonis dezelfde tijd als Seewer, wat hem uiteindelijk de vijfde plaats bracht. Wereldkampioen Gajser ging in de slotfase naar de snelste tijd. Paulin en Coldenhoff, die lang buiten de top-tien stond geklasseerd, sloten aan op plaatsen twee en drie. Febvre eindigde als vierde voor Jasikonis en Seewer, die dus exact dezelfde tijd reden. Evans werd zevende voor Lupino en Tonus. Monticelli hield Vlaanderen net buiten de top-tien.

WK-leider Tony Cairoli kwam niet verder dan P13, terwijl teamgenoot Jorge Prado vlak achter hem eindigde. Brian Bogers mag als zeventiende naar het starthek, dat om 13.15 uur voor de eerste race valt.

Van de Moosdijk grijpt net naast pole

In de MX2 was de strijd om de snelste tijd bijzonder spannend. Het was lang stuivertje wisselen tussen Maxime Renaux, Roan van de Moosdijk en Thomas Kjer Olsen. De Deen nam het initiatief en bleef lang op de eerste plaats staan, voordat Van de Moosdijk aanzette en anderhalf tiende sneller was. In de slotronde was het echter Fransman Renaux, dit weekend in een bijzondere gele kleurstelling, die de pole pakte.

Jed Beaton werd vierde achter het drietal voor Kevin Horgmo, de teamgenoot van MXGP-rijder Brian Bogers. Titelkandidaten Jago Geerts en Tom Vialle werden gesplit door de teruggekeerde Alberto Forato. Conrad Mewse en Isak Gifting, die dit weekend debuteert voor GasGas, maakten de top-tien compleet. F&H-duo Mathys Boisrame en Mikkel Haarup eindigden als elfde en twaalfde. Bas Vaessen, die dit weekend van een rugblessure terugkeert, zette de negentiende tijd neer.