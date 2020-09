MXGP Lombardije: Dubbelslag Gajser, GP-zege voor Prado

Prado was voor de zoveelste keer dit seizoen als een raket weg uit de startblokken. Jeremy Seewer, de winnaar van de eerste manche, zag zijn winstkansen in duigen vallen toen zijn motor weggleed en hij tegen de grond ging.

Één van de rijders die daarvan kon profiteren was de immer gedegen Glenn Coldenhoff. Na een vierde plaats in de eerste manche en fouten van, naast Seewer, ook Tony Cairoli, kon de crosser uit Best zich opmaken voor het podium, al greep hij daar uiteindelijk net naast.

De Siciliaanse WK-leider Cairoli leek na een slechte start en een goede inhaalrace de rode plaat te kunnen behouden, totdat hij zijn bril kwijtraakte en naar binnen moest. In de slotfase zou Cairoli nog eens vallen. Uiteindelijk kwam hij als vijftiende over de streep. De Italiaan kwam met een bebloed shirt aan de finish, dat duidelijk erop wees dat er meer aan de hand was.

Halverwege de wedstrijd begon het tempo van Prado behoorlijk te zakken, waardoor de top-vijf binnen één blik te vangen was. Febvre was de eerste die aanviel, maar moest dat bijna bekopen met een hap zand. De Fransman bleef echter op de motor, maar zag wel wereldkampioen Gajser voorbij komen. Het was één van meerdere momenten waarop de wereldkampioen van 2015 met meer geluk dan wijsheid op de motor bleef zitten.

Gajser wist Prado wel in te halen, maar Febvre zat opnieuw vast achter de kleine Spanjaard. Prado behield de tweede plaats en daarmee de leiding in het dagklassement. Febvre eindigde dus achter Prado en voor Paulin en Coldenhoff.

Jeremy Seewer eindigde door een P6 in de tweede manche als tweede op het podium, vlak voor Gajser die het brons mee naar huis nam. Coldenhoff greep net naast het podium. Clement Desalle, Henry Jacobi, Mitch Evans en Jeremy Van Horebeek maakten de top-tiencompleet. Calvin Vlaanderen eindigde als elfde. Brian Bogers pakte de dertiende plaats.

Door de verschillende problemen die Cairoli tegenkwam in de race, is het Gajser die nu de rode plaat in handen heeft. De Sloveen heeft vijf puntjes voorsprong op de negenvoudig wereldkampioen.

Even voor de finish sprongen Prado en Febvre door gele vlaggen heen. Na afloop van de wedstrijd werden daar geen mededelingen over gedaan, dus vermoedelijk zal hij de zege behouden.

Geerts pakt paar punten terug op Vialle

In de MX2 was het een atypische race van Tom Vialle die Jago Geerts terug zag slaan in de strijd om de titel. De Fransman is normaal als één van de snelsten weg en liet zien dat wanneer dit niet het geval is, hij de nodige moeite heeft zich terug te vechten. Vlaming Geerts had maximaal kunnen profiteren, ware het niet dat hij twee keer ten val kwam. Geerts moest genoegen nemen met de zevende plaats, waar Vialle als veertiende eindigde.

Ook Roan van de Moosdijk had een matige start en vocht zich terug. De Eindhovenaar kwam net tekort voor een top-vijf plek maar snelde wel naar voren en pakte zo P6. Jed Beaton pakte zijn eerste manchezege in de MX2 voor Ben Watson en Conrad Mewse. De dagzege ging naar Beaton’s teamgenoot Thomas Kjer Olsen, voor Beaton en Watson.