Exclusief interview Tim Gajser: Sportheld in Slovenië

Hoewel Gajser al twee keer MXGP-kampioen werd, wordt zijn kwaliteit nog lang niet altijd op waarde geschat. In de diverse previews en analyses wordt hij door de motorcrosskenner vaak als grootste kandidaat aangemerkt, maar pas als Herlings zich heeft geblesseerd. Zelf luistert hij niet te veel naar die voorspellingen, zo beweert de Sloveen als we met hem om tafel gaan om eens bij te praten over hoe het seizoen loopt. “Ik kijk er niet te veel naar”, antwoordt Gajser op de vraag hoe hij naar die uitspraken kijkt. “Ik weet wat ik heb gepresteerd en waar ik sta. Ik weet dat als ik fit ben, ik ieder jaar weer om de titel mee kan doen. Het is gewoon heel moeilijk om een heel jaar fit te blijven en geluk te hebben om altijd goed te zijn.

Is dat denk je, jouw grootste kracht: dat je ondanks crashes en valpartijen steeds door kan blijven rijden?

"Er is denk ik niet één persoon in de paddock die geen crashes en ups en downs mee heeft gemaakt. Dat is niet alleen in de sport maar ook in het leven. In 2017 en 2018 reed ik ook niet goed. Toen voelde ik me niet mezelf en reed ik niet goed. Ik heb daarna veel dingen veranderd omdat ik zag dat het de verkeerde kant op ging. Om aan de top te blijven, zag ik dat ik dingen moest veranderen en dat is het belangrijkste: ieder jaar jezelf proberen te verbeteren. Ieder jaar is anders."

Tim Gajser neemt de tijd om zijn verhaal te vertellen. Photo by: Niek Fotografie

Men zou bijna vergeten dat Gajser op 24-jarige leeftijd al bijzonder veel heeft bereikt en waarschijnlijk nog zal bereiken. Herlings’ carrière dreigt steeds meer op zijn einde te lopen, terwijl Gajser nog een heel crossleven voor zich heeft. De coronatijd gaf Gajser echter een voorproefje van wat hem naast het crossen nog te wachten staat in het leven.

Heb je een beetje kunnen proeven van het ‘normale leven’?

"Qua trainingen veranderde voor mij niet zoveel. Ik heb zelf in Slovenië alles wat ik nodig heb: mijn privébanen, mijn gym, alles. Dus ik kon gewoon doortrainen. Maar natuurlijk mis je uiteindelijk het reizen en het racen zelf. Ik heb daarnaast zeker wat andere dingen kunnen doen. Als crosser heb je niet zoveel vrije tijd om dingen naast motocross te doen. Ik heb nu een huis aan zee gekocht en alles kunnen verbouwen. Dus ik heb veel in huis en in de tuin kunnen werken. Niet dat ik zo handig ben hoor, maar dingen als een TV aansluiten enzo, dat lukt me nog wel. Daarnaast heb ik veel op m'n mountainbike gereden. Dat is natuurlijk ook altijd een trainingsdingetje. Daarnaast vond ik voetbal altijd leuk om te doen en daar had ik nooit tijd voor door het reizen. Maar nu kon ik iedere week wel een keer voetballen en rondhangen met vrienden. Zo heb ik inderdaad wel een beetje kunnen proeven hoe het leven naast het racen is. Vanaf dat ik 2,5 jaar oud ben, heb ik nooit anders geweten. Dus ik had geen idee hoe dat eruit zou zien."

In tegenstelling tot veel van de coureurs in de paddock train je niet in Nederland, België of Noord-Frankrijk, maar veel in Slovenië. Hoe is het om helemaal in je eentje te trainen?

"Ik vind het fijn om in alle rust te kunnen trainen. Daarnaast vind ik het heerlijk om te zijn waar ik woon: in een klein dorp waar iedereen me kent, er wonen maar 200 mensen. Ik heb daar twee eigen banen en twee of drie jaar geleden vonden we een zandbaan in Kroatië. Dus ik heb nu alles wat ik nodig heb. Een diepe zandbaan, die lijkt op Lommel, in Kroatië en de twee banen van mezelf."

Veel rijders trainen graag met andere coureurs op de baan. Maakt het je niet kwetsbaar door altijd alleen te trainen?

"Ik denk dat dat heel erg afhangt van de coureur. Sommige crossers hebben andere rijders nodig. Maar ik niet. Ik kan mezelf erg goed motiveren. Het zorgt ook niet voor extra zenuwen of zo. Uiteindelijk probeer ik het voor mezelf op de beste manier te doen. Maar meestal gaan we voorafgaand aan het seizoen naar Sardinië, waar heel veel andere WK-rijders zijn. Daar kun je altijd wel rondetijden vergelijken om te zien waar je staat."

Je hebt dit jaar enorme stappen gezet op de zandbanen. Zulke grote stappen zelfs dat je in Valkenswaard Jeffrey Herlings kon verslaan. Komt dat doordat je die baan in Kroatië hebt ontdekt?

"Ik denk dat dat de reden is, inderdaad. In het verleden heb ik nooit zoveel gefocust op zand rijden en ik ben natuurlijk ook op harde banen opgegroeid. Ik vind het prettig in Slovenië en daar hebben we geen zandbanen. Tot 2018, ging ik voor Lommel een weekje daar naartoe en deden twee trainingen. Dat was gewoon niet voldoende. Zand rijden was altijd het aspect waar ik op iedereen achter liep en ik wist dat ik daar beter moest worden. Als ik naar Lommel ging, was altijd van: 'Shit, dit moeten we maar weer zien te overleven', maar als je voor de titel vecht wil je zo niet naar de races toe. Daarom hebben we ons daar zoveel op gefocust de afgelopen twee jaar. Ook qua afstelling van de motor. Dat is volledig anders dan op een harde baan."

Tim Gajser wint in Valkenswaard Foto: Niek Fotografie

Hoe is het om als motorcrosser op te groeien in Slovenië, is daar een vorm van motorcross-traditie?

"Het is gewoon een heel klein land met 2 miljoen inwoners. Totdat ik MXGP en MX2 reed hadden wij nog nauwelijks succes. Sinds 2015 [toen Gajser voor het eerst de werelditel in de MX2 pakte] is er zoveel veranderd. De sport is enorm gegroeid. Veel jonge mensen gaan nu ook crossen en dat vind ik heel mooi om te zien."

Je hebt ook een enorme fanschare met duidelijk herkenbare roodgele tricots.

“Het is ongelofelijk wat Sloveense fans kunnen doen. Er reizen mensen overal heen om mij te zien, zelfs naar de overzeese GP’s. Dat maakt me zo blij. Dat is ook gewoon goed voor onze sport."

Jeffrey Herlings werd in 2018, toen hij wereldkampioen in de MXGP werd, genomineerd als Sportman van het Jaar in Nederland. Voor hem is dat altijd een groot item geweest. Ik weet dat jij ook misgreep in de jaren dat je de wereldtitel pakte. Er komen toch meer grote sporters uit Slovenië dan je zou verwachten!

"Inderdaad! Ik streed vorig jaar met wielrenner Primoz Roglic [die de Vuelta d’España won] en Luca Doncic [een grote meneer in de NBA basketbalcompetitie]. Uiteindelijk eindigde ik derde achter die twee, maar dat zijn ook gewoon twee hele grote sporten. Natuurlijk was ik wel een beetje gefrustreerd: ik ben al drie keer wereldkampioen. Maar uiteindelijk maakt het voor mezelf niks uit, ik hoef geen beker of wat dan ook. Natuurlijk zou het leuk zijn, maar het belangrijkste voor mij is de waardering van de fans. Dat maakt mij gelukkig."

Zijn er sporten waar je zelf graag naar kijkt, zoals Formule 1 of MotoGP?

"Eigenlijk heb ik daar niet zoveel tijd voor, maar als ik dan tijd heb, dan kijk ik liever MotoGP. Marc Marquez is een goede vriend van mij, maar nu hij geblesseerd is, doet hij natuurlijk niet meer mee. We trekken veel met elkaar op als we samen naar Japan gaan enzo. Dus we hebben erg leuk contact."

Tim Gajser en Marc Marquez met wereldkampioen Trial GP Toni Bou (links) Photo by: Team HRC

We weten dat Marquez graag crost, crossen jullie wel eens met elkaar of ga jij misschien ooit een keer op zijn Honda rijden?

"We zijn al jarenlang aan het plannen om samen te crossen ja, maar door onze drukke agenda’s komt dat er eigenlijk nooit van. Het is een leuk idee om van motor te wisselen, maar ik weet niet of dat heel verstandig is. Ik heb niet eens een motorrijbewijs!"

Je had dan ook geen grote Sloveense motorcross-idolen. Naar wie keek jij vroeger het liefste?

"Toch wel rijders als James Stewart en Ricky Carmichael, de gevechten die zij hadden waren geweldig. Maar natuurlijk was iemand als Stefan Everts hier ook een idool."

Je noemt niet voor niets die twee Amerikanen als eerste. Is er nog steeds een ambitie voor jou om ook in Amerika te rijden en aan het WK Supercross mee te doen?

"Ik vind Supercross leuk om te doen en een paar jaar geleden had ik zelf een baan waarop ik kon supercrossen. In 2016 was ik heel dicht bij een overgang maar uiteindelijk ging dat niet door. Slovenië is zo’n prettig land en mijn situatie is perfect. Om dan helemaal naar Amerika over te gaan, een andere stijl te leren rijden en een nieuw leven op te bouwen. Het is een beetje een conflict tussen wat het hart wil en wat het hoofd wil, maar de keuze die ik maak moet uiteindelijk voor mezelf de beste zijn. Het zal altijd een droom blijven die ik na wil jagen, maar ik heb er op dit moment vrede mee dat het nog niet zover is gekomen."

Terug naar nu: je staat tweede in de titelstrijd, je rijdt sterk. Je hebt al vijf manchezeges binnen, de meeste van iedereen, maar je hebt nog geen GP gewonnen. Is dat frustrerend?

"Het is dit jaar bijzonder lastig om een GP te winnen. Dat doe je natuurlijk het liefste, maar de concurrentie is gewoon heel sterk. We staan heel dicht bij elkaar en daarom is de start nog veel belangrijker geworden: inhalen is gewoon heel moeilijk nu en door de coronacrisis heeft iedereen de mogelijkheid gehad om op tijd fit te worden. Met het kampioenschap ben ik niet teveel bezig. In Letland legde ik mezelf teveel druk op en toen ik in de eerste ronde wat puntjes op Jeffrey terugpakte werd ik waarschijnlijk wat te enthousiast. Daarom bekijk ik het nu gewoon per race. Uiteindelijk moet ik gewoon zorgen dat ik plezier heb, dan ben ik ook op mijn snelst.