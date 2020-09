Herlings half uur verlamd: “Door oog van de naald gegaan”

Herlings kwam ongelukkig ten val tijdens de training voor de MXGP van Faenza, twee weken geleden. De coureur lag roerloos op de grond en met reden, zo legt hij nu zelf uit. “Het is behoorlijk stil geweest en het spijt me voor mijn fans dat ik niet eerder iets heb laten weten”, begint Herlings zijn statement. “Ik kan moeilijk onder woorden brengen hoe vreselijk het was om tijdelijk verlamd op de grond te hebben gelegen en minimaal een half uur het gevoel vanaf mijn nek naar beneden kwijt te zijn geweest.”

Hoe dicht Herlings bij een permanente verlamming was, werd duidelijk na bezoek aan het ziekenhuis. “Doktoren hebben me verteld dat ik door het oog van de naald ben gekropen en aan een verlamming ben ontsnapt.“ Gelukkig voor Herlings kwam het niet zover en zien we hem naar alle waarschijnlijkheid ‘gewoon’ weer terug op de motor. ”Het positieve nieuws is dat ik drie slechts kleine breuken heb en dat het genezingsproces niet te lang in beslag zal nemen. Volgens de doktoren zal ik volledig herstellen.”

Dat Herlings zijn wereldtitel kwijt is, beseft hij zelf ook. Wat het extra zuur maakt, is dat Herlings volledig op zijn gemak was. “Ik voelde me dit seizoen honderd procent in controle en was in staat om bijvoorbeeld een tweede plaats te accepteren hier en daar. Meer dan ooit had ik de controle over het kampioenschap, voor mijn gevoel.“

Boven alles, lijkt Herlings zich met name schuldig te voelen ten opzichte van het team. “Het voelt nu alsof ik het voor het tweede jaar op rij zelf heb verkloot. Al heb ik niet het gevoel dat ik mezelf de schuld kan geven voor deze crash.”

Als het aan Herlings ligt, en trouwens ook aan KTM aangezien zijn contract nog twee jaar doorloopt, gaan we hem nog terugzien op de motor. “De afgelopen twee seizoenen zijn enorm zwaar geweest, maar ik weet dat ik deze sport nog veel te bieden heb. Voor nu hebben we besloten om in Mantova niet aan de start te verschijnen en daarna kijken we weer verder wanneer dan wel.”

Motorsport.com heeft vernomen dat Herlings naar alle waarschijnlijkheid dit seizoen niet meer in actie komt. Dat is nog niet bevestigd en dus is er nog hoop op een eerdere terugkeer. Maar, zoals Herlings het zelf ook stelt, er is maar één ding het belangrijkste: “Om zo fit mogelijk terug te komen.”