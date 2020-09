Geen haast bij Van de Moosdijk: "Zege komt wel"

Als Europees kampioen op de 250cc-machine maakte de coureur van F&H Kawasaki Racing Team de fulltime overstap naar het WK MX2. Met teamgenoten Mathys Boisrame en Mikkel Haarup is de groene brigade regelmatig in de top-vijf te zien. In Faenza liep dat echter anders.

Na drie podia op rij in de eerste Triple GP, grepen Van de Moosdijk en zijn team drie maal mis in Italië. Voor de 19-jarige Nederlander was het een extra frustrerende week, daar hij een paar keer uit de wedstrijd werd gereden door concurrenten. Daardoor vindt hij zichzelf inmiddels terug op de vijfde plaats in het WK-klassement.

Van de Moosdijk zelf is zich er echter van bewust dat 2020 vooral een leerjaar is, zeker nu het ook nog eens een heel gek seizoen is geworden door de coronabreak.

Debuteren in de MX2 heeft verschillende uitdagingen: meer races, langere weekenden en zwaardere concurrentie. Maken de Triple GP's jouw debuutjaar extra zwaar?

In Letland merkte ik wel dat er na die derde wedstrijd niet nog één moest komen. Maar op zich is het ééndaagse format wel prima: dat is bij de Dutch Masters of Motocross niet anders. Ik had wel verwacht dat ik dit jaar de hele wereld rond zou gaan en dat loopt nu natuurlijk ook helemaal anders. Ik hoop daarom dat het volgend jaar weer wat normaler gaat zijn. Daar kijk ik echt wel naar uit.

Je pakte drie podia in Letland en maakte de stap naar de top-drie in de titelstrijd. Had je verwacht dat je er tijdens je eerste GP's na je enkelblessure weer zo goed bij zou zitten?

We hebben voor Letland ook twee voorwedstrijden gereden waar bijna de complete top-tien bij was. In Arnhem werd ik derde en ook in Axel ging het goed, hoewel daar wel iets minder rijders bij waren. Ik voelde me dus goed en het vertrouwen was er. Ik kijk ook een beetje naar mijn teamgenoten: we hebben een hele snelle groep en daar was ik, in het zand, de snelste van. Dus ik wist dat het qua snelheid en fysiek goed zat. Maar dat ik in het kampioenschap van P12 naar P3 zou gaan, had ik zeker niet verwacht.

Roan van de Moosdijk, F&H Kawasaki Racing Team Foto: F&H Kawasaki Racing / Shot by Bavo

Je hebt op verschillende gebieden een flinke stap kunnen zetten ten opzichte van het begin van het seizoen, vind je ook niet?

Dáár kan ik nog wel beter in worden: het seizoen sterk starten. Ik hoopte dat het nu niet nodig zou zijn om te wennen, want dat is vaker een ding voor mij. Maar ik weet nog dat mensen het toen al over me hadden en zeiden: 'wacht maar tot we in Letland en dat soort landen zijn, waar er geen druk op hem is', en dat is natuurlijk ook wel uitgekomen. Ik hoop wel dat ik er volgend jaar direct sta.

Door de coronabreak kreeg jij de tijd om te herstellen van jouw enkelblessure en op tijd fit te zijn voor wanneer het seizoen weer van start zou gaan. Inmiddels rijd je alweer langere tijd op de motor. Kun je je eigenlijk tijdens trainingen ook nog wel ontwikkelen?

Uiteindelijk moet ik daarvoor wel gewoon wedstrijden rijden. Trainen voor jezelf voelt dan een beetje als het voorseizoen en dat hadden we eigenlijk pas net achter de rug. Maar op de baan voelde het allemaal gewoon gelijk weer goed.

Ik weet dat je pas net begint en ik wil je niet teveel druk opleggen, maar je bent inmiddels al één van de meest succesvolle Nederlandse MX2-rijders in de recente geschiedenis. Halverwege dit seizoen heb je al meer bereikt dan veel van je voorgangers. Tot nu toe wel vooral op zand, wil je dit nu ook op harde banen waarmaken?

Het lastige van harde banen is dat het dan vaak dichter bij elkaar zit. In Letland zag je bijvoorbeeld dat Jago Geerts, Tom Vialle, ik en [teamgenoot] Mathys Boisrame de voorste groep waren. Daarachter zat een flink gat. Op harde banen is dat verschil kleiner. Het mooie is dat ik en Mathys elkaar kunnen helpen: ik rij al heel lang in het zand en hij op hard. Hij kon zich in Letland aan mij optrekken en ik hopelijk ook aan hem op harde banen. Daarnaast ken je elkaar goed en is er wederzijds respect: we zouden er dan ook nooit bij elkaar in kleunen.

Op zich gaat het ook gewoon wel goed op harde banen. Iets te goed misschien. [Trainer] Marc de Reuver zei al tegen mij dat het iets minder mocht en misschien wel iets te hard ging!

Roan van de Moosdijk, F&H Kawasaki Racing Team Foto: Niek Fotografie

Op dit moment is Jago Geerts één van de sterkste rijders van dit MX2-veld. Nu heeft hij in deze klasse wat meer ervaring dan jij, maar in het verleden waren jullie grote concurrenten. In welk opzicht is hij nog iets verder dan jij?

Het was goed om te zien dat ik hem in Letland, net als vroeger, in het vizier kon houden. Dat is ook wel eens anders geweest, maar dat is een goed teken. Uiteindelijk is het grootste verschil toch wel dat jaar extra ervaring met een fabrieksteam denk ik.

Je was in Letland, tijdens de tweede GP daar, al heel dicht bij jouw eerste zege. Is dat het grote doel dit jaar, of kijk je meer naar het kampioenschap?

Ik en Mathys reden daar zo hard dat we naar Geerts toe reden zonder dat we het zelf door hadden. Toen had hij toch nog een extra versnelling en sloeg hij alsnog een gaatje, helaas.

Stiekem kijk je natuurlijk wel naar die zege en dat is ook wel een doel. Maar realistisch gezien staan de nummer één [Tom Vialle] en twee [Jago Geerts] gewoon ver voor op de rest en maak ik me er vooral niet te druk om. Je ziet dat het achter die twee gewoon alle kanten op kan gaan. Ik wil dit seizoen gewoon constant in de top-vijf kunnen eindigen en dan is het verder hopen dat de kans zich voordoet dat die GP-zege naar me toe komt. Nu heb ik drie keer achter elkaar op het podium gestaan, dan komt die GP vanzelf wel een keer. Maar dat is niet iets waar ik mezelf nu heel erg druk om maak.

Hoe kijk je naar volgend seizoen? Als ik nu naar je ontwikkeling kijk, ga ik er wel vanuit dat jij dan om de titel wil kunnen strijden?

Stel dat ik zo doorga en het vertrouwen houd, is dat wel de bedoeling. Maar dan moeten we er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat we er volgend jaar gelijk staan. Maar er zijn nog dingen die we eerst zullen moeten leren: ik heb nog geen manche gewonnen en zelfs nog niet aan de leiding gereden, dus dat zijn ook weer leermomenten.