Valentino Rossi heeft onthuld dat hij volgend jaar wil deelnemen aan de enduranceklassieker met de nieuwe LMGT3-klasse, die de GTE's vervangt. Dit jaar verschijnt de 44-jarige Italiaan ook al op Le Mans, maar dan als coureur in de Le Mans Michelin Cup, onderdeel van het voorprogramma van de 24 uur van Le Mans. "Le Mans is de beroemdste race ter wereld en dat is absoluut het doel", zegt Rossi. "Ik denk dat we het volgend jaar zullen proberen met een GT-auto."

Rossi ziet de twee races van 55 minuten op de donderdag en vrijdag in Le Mans als goede voorbereiding op een eventuele deelname aan de langeafstandsrace in 2024. Bovendien rijdt de MotoGP-legende dit seizoen mee in de GT World Challenge Europe, waarin hij afgelopen weekend zijn eerste podium behaalde met WRT-teamgenoot Maxime Martin. "De Road to Le Mans is een geweldige kans, het is de enige race waarbij op hetzelfde circuit gereden wordt", doelt hij op het feit dat gedurende het jaar vaker gebruik gemaakt wordt van het Bugatti Circuit, zoals in de MotoGP. "We zullen ons in de simulator voorbereiden op het circuit. Ik ben erg benieuwd. Ik kan niet wachten, ook om daar een week door te brengen."

Rossi zal in een van de twee BMW M4 GT3's van WRT rijden en wordt in de Road to le Mans-race vergezeld door Jerome Policand, de baas van Auto Sport Promotion Mercedes, een van de concurrenten van het Belgische team in de GTWCE. Volgend jaar zou Rossi dan mee kunnen doen aan de 24 uur van Le Mans met WRT. Dat team is in de running om volgend jaar met twee BMW's deel te nemen aan de LMGT3 Pro-Am-klasse, naast het Hypercarproject dat zij met de BMW M Hybrid V8 LMDh zullen leiden.

Andere ambities

Teambaas Vincent Vosse wilde alleen zeggen dat er gesprekken gaande zijn over uitbreiding van het programma met de twee inschrijvingen in LMGT3 die BMW waarschijnlijk krijgt voor het volledige WEC-seizoen in 2024. "Daar kijken we naar, dat is een agendapunt", zegt Vosse tegen Motorsport.com. "Maar het is nog niet rond, we kunnen niet zeggen dat het vaststaat."

Vosse benadrukt dat een overstap naar de LMGT3 niet ten koste gaat van de WRT-deelnames in de GTWCE. "We laten de SRO niet in de steek", doelt hij op de organisator van die raceklasse. Rossi zou in de LMGT3 als zogenaamde zilveren coureur kunnen deelnemen, mits hij die status weet vast te houden. Naar verwachting zullen voor de LMGT3-klasse dezelfde regels gelden als de GTE Am, waar slechts één platinum of gouden coureur vergezeld mag worden door een coureur met minstens een bronzen status.

Rossi wil zich nog niet uitlaten over een deelname aan het volledige WEC-seizoen. Wel heeft hij de wens uitgesproken om door te gaan met de 24 uur van Spa-Francorchamps en droomt hij van een deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Later dit jaar zou Rossi moeten testen in de Hypercar van BMW, zoals BMW Motorsport-baas Andreas Roos vorig jaar aangaf. Rossi hoopt in de toekomst in die auto te racen, maar benadrukte dat dat afhangt van zijn prestaties en snelheid in die Hypercar.