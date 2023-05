Bandenwarmers werden voorafgaand aan dit seizoen in de ban gedaan in het WEC. Dat leidde eerder in het seizoen bij enkele evenementen tot de nodige problemen en incidenten. De FIA en Le Mans-organisator Automobile Club de l’Ouest hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de banden van Michelin en Goodyear, waarna besloten werd om het verbod voor de 24 uur van Le Mans tijdelijk op te heffen.

“De uitzondering geldt alleen voor Le Mans. Zo zijn de rijders van alle ervaringsniveaus in de gelegenheid om deel te nemen in een zo veilig mogelijke omgeving, ongeacht de baanomstandigheden en temperaturen”, aldus het statement van beide partijen. “Dit biedt bandenfabrikanten, teams en rijders waardevolle tijd om beter te begrijpen hoe de koude banden op temperatuur gebracht kunnen worden tijdens de overige races van het seizoen 2023.” De regelwijziging geldt voor alle drie de klassen. De Hypercar en GTE Am komen uit op rubber van Michelin, de LMP2 rijdt met Goodyear.

Diverse rijders uitten na de 6 uur van Spa hun zorgen over het verbod op bandenwarmers. Meerdere coureurs gingen op koude banden van de baan, waaronder Toyota-coureur Brendon Hartley en Ferrari’s Antonio Fuoco in de Hypercar-klasse. Eerstgenoemde crashte in zijn outlap tijdens de kwalificatie met zijn Toyota GT010 Hybrid bovenop Eau Rouge. Fuoco verloor de controle over zijn Ferrari 499P bij het uitkomen van de pits.