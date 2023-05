Valentino Rossi is bezig aan zijn tweede volledige seizoen in de autosport nadat hij afscheid had genomen van de MotoGP. Team WRT-teamgenoot Maxime Martin begon van de derde plaats met de BMW aan de race van één uur en overhandigde de auto aan Rossi, die vervolgens op de tweede plaats achter de Attempto Audi R8 LMS GT3 van Mattia Drudi en Ricardo Feller terechtkwam.

Martin en Rossi profiteerden van problemen met de Audi's die eerste en tweede lagen, maar kregen in de slotfase van de race nog wel bezoek van de WRT-zusterauto met Charles Weerts en Dries Vanthoor achter het stuur. Zij kwamen op acht tienden van Rossi en Martin als derde over de streep. Rossi had in de slotfase genoeg snelheid om als tweede over de streep te komen, op vier seconden van Drudi.

Christopher Mies ging in de Sainteloc Audi de eerste 23 van de 41 ronden aan de leiding, maar verloor in de pitstraat kostbare seconden toen hij het stuur overhandigde aan Gregoire Demoustier, die in de outlap een kort bezoekje bracht aan de grindbak in Sheene Curve. Lucas Legeret kwam als vijfde over de streep namens Cometoyou en wist in de slotfase Raffaele Marciello in de Auto Sport Promotion Mercedes-AMG GT3 achter zich te houden.

Rossi heeft het naar zijn zin in de vierwielers nadat hij jarenlang publieksfavoriet was in de MotoGP. De inmiddels 44-jarige coureur uit Urbino reed vorig jaar een volledig seizoen in de GT3's en deed zodoende ook mee aan races als de 24 uur van Spa-Francorchamps en eerder dit jaar nam hij deel aan de 12 uur van Bathurst. Rossi droomt ervan om deel te nemen aan de 24 uur van Le Mans, maar dat gaat dit jaar nog niet gebeuren. Wel is de MotoGP-legende in het voorprogramma van het jubileumweekend te bewonderen. Hij neemt voor de twee 55 minuten durende races van de Michelin Le Mans Cup plaats in de BMW M4 GT3, die hij met een teamgenoot deelt. Wie dat is, wordt op een later moment pas duidelijk. Volgend jaar zou Rossi wel aan de start van de legendarische race kunnen verschijnen, aangezien in 2024 de GTE's vervangen worden door GT3's.

Op Brands Hatch was ook Thierry Vermeulen, zoon van Max Verstappens manager Raymond en coureur van Verstappen.com Racing, aanwezig. De Nederlander werd in race 1 op Brands Hatch zevende namens Emil Frey Racing in de Ferrari 296 GT3, op een halve minuut van winnaars Rafaelle Marciello en Timur Boguslavskiy. In race twee ging het een stuk minder voor Vermeulen, die toen samen met teamgenoot Albert Costa veertiende werd.

Valentino Rossi en Maxime Martin eindigden P2 op Brands Hatch. Foto: BMW Motorsport