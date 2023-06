Afgelopen week maakte het raceteam van Vanwall bekend dat Jacques Villeneuve voor de 24 uur van Le Mans aan de kant is gezet en vervangen wordt door Tristan Vautier. Het was enkele dagen stil, maar inmiddels heeft de Canadees gereageerd. In een statement legt de F1-kampioen van 1997 uit dat hij via het officiële persbericht moest vernemen dat hij ontslagen was, sindsdien niets van het team gehoord heeft, maar nog wel onder contract staat voor de 24 uur van Le Mans. Hij eindigt door te bevestigen dat hij dit jaar niet meer in actie komt in het World Endurance Championship.

"Ik was diep teleurgesteld toen ik 25 mei 2023 via een openbaar bericht van het Vanwall Racing Team ByKolles moest vernemen dat ik voor komende 24 uur van Le Mans vervangen zou worden. Tot op heden heb ik nog geen enkel bericht van het team gehad, wat des te verrassender is omdat ik nog steeds onder contract sta voor deelname aan de 24 uur van Le Mans", laat de Canadees weten, die de timing van de bekendmaking nog vreemder vond. "Die viel samen met de verwachte datum van de geboorte van onze dochter, die gepland stond op 26 mei. ByKolles was hiervan goed op de hoogte en dus kon ik niet reageren of ingaan op deze plotse aankondiging."

Villeneuve legt uit zich zowel mentaal als fysiek goed voorbereid te hebben op de prestigieuze race. "Na overwinningen in de Indy 500, IndyCar en F1 heeft de 24 uur van Le Mans voor mij een speciale betekenis. Ik ben dan ook diep teleurgesteld dat de kans om deel te nemen onterecht van mij is afgepakt. Onder deze omstandigheden heb ik besloten om af te zien van deelname aan de rest van het WEC-seizoen met ByKolles. In plaats daarvan richt ik mijn aandacht en energie op het voorbereiden van een succesvoller raceseizoen 2024."

Motorsport.com heeft van Colin Kolles, teambaas van Vanwall, echter vernomen dat de beslissing om een vervanger te halen voor Villeneuve met volledige instemming van de Canadees is genomen. Hij liet eerder aan deze site weten dat het aantrekken van Vautier tweeledig was: een gebrek aan kilometers van Villeneuve in de Vanwall en de aanstaande geboorte van diens kind. Volgens Kolles kwam de rijder in aanmerking terug te keren voor de WEC-race in Monza. Motorsport.com heeft een e-mail ingezien waaruit blijkt dat Villeneuve zelf de beslissing heeft genomen om te vertrekken. Het bericht is gedateerd na een driedaagse test op Monza. Villeneuve nam daar de openingsdag voor zijn rekening. Het was zijn eerste echte test met de auto. Afgelopen jaar testte hij deze kortstondig in Barcelona, voorafgaand de start van het WEC-seizoen op Sebring.