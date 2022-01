Kartbaan Schumacher is voorlopig gered en ondergaat renovatie

Op nog geen uur rijden van de Nederlandse grens ligt vlakbij het Duitse Kerpen de Erftlandring. Het is de kartbaan waar Michael Schumacher zijn eerste meters van een imposante loopbaan in de autosport aflegde. De buitenbaan werd daardoor legendarisch en kwam later ook voor het merendeel in handen van de familie Schumacher, maar voor de toekomst van de baan wordt al jarenlang gevreesd. Het kartcircuit ligt namelijk vlakbij het Hambacher Bos, een natuurgebied dat energiegigant RWE wil benutten voor de uitbreiding van een nabijgelegen bruinkoolgroeve.

De Erftlandring leek definitief te moeten wijken voor de plannen van RWE nadat de maatschappij in 2016 delen van het land rondom de baan had opgekocht. Lokaal was er flink verzet tegen de uitbreiding van de groeve, maar met een ultiem compensatiebod leek RWE de plannen er in januari 2018 toch doorheen te willen drukken. Twee jaar later zag de energiemaatschappij toch af van de uitbreiding van de groeve, al heerste er nog altijd veel onduidelijkheid over de toekomst van de kartbaan. De grond waarop de baan gelegen is is namelijk nog altijd in handen van de energiegigant, die het gebied officieel heeft aangemerkt als mijngebied.

Renovatie

In gesprek met de Kölner Express heeft Gerhard Noack, de president van de lokale kartclub, laten weten dat de toekomst van de kartbaan op middellange termijn is veiliggesteld. Het management van de kartbaan heeft namelijk een leaseovereenkomst gesloten met RWE, waardoor de baan de komende jaren onaangeroerd zal blijven. Bovendien zal het circuit een flinke opknapbeurt krijgen, die wordt betaald van het geld dat RWE uittrok voor de aankoop van het land.

“We hebben met RWE een leaseovereenkomst gesloten voor tien jaar, met een optie voor nog eens vijf jaar erbij”, vertelt Noack. “Het geld van de verkoop kunnen we besteden aan de benodigde renovatie.”

Als onderdeel van de renovatie zal met name de infrastructuur worden aangepakt, maar ook de baan zelf wordt gemoderniseerd: “De toegangswegen en de baan zelf zullen opnieuw worden geasfalteerd. Daarnaast zullen we nieuwe CIK-kerbstones en dubbel hekwerk installeren, zodat we weer internationale races zoals het WK en de Europese kampioenschappen kunnen organiseren.” Daarnaast liggen er ook plannen op tafel voor de bouw van een tweede kartbaan, die speciaal bedoeld is voor elektrische karts.

Historie

De Erftlandring is Kerpen organiseerde in 2001 voor het laatst een race om het wereldkampioenschap. Michael Schumacher (zie foto boven het artikel) nam destijds als gastrijder deel aan het evenement, waarin hij het onder andere opnam tegen jonge talenten als Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Loic Duval en Vitantonio Liuzzi. Laatstgenoemde kroonde zich dat weekend tot winnaar.

De Erflandring werd in 1980 geopend. Naast Michael en Ralf Schumacher, hebben onder andere ook Nick Heidfeld en Sebastian Vettel er in hun jonge jaren talloze kartraces gereden.