Russische karter verliest licentie na vermeende nazigroet

De 15-jarige Severiukhin won afgelopen weekend in Portugal een ronde van het FIA Karting European Championship. Op het podium zorgde hij voor heel wat consternatie door op de borst te kloppen en een nazigroet te brengen. De FIA kondigde op maandag aan een onderzoek naar het incident te starten. Zijn team Ward Racing maakte direct een einde aan de samenwerking met de Rus.

De Italiaanse autosportfederatie ACI organiseerde een buitengewone vergadering om het gedrag van de rijder te bespreken. Severiukhin komt namelijk uit onder de Italiaanse vlag vanwege de ban voor Russische coureurs. Op dinsdag maakte de bond bekend de licentie van de jongeling in te trekken. Men noemde het gedrag “onbeschrijfelijk en onaanvaardbaar” en men sluit verdere sancties niet uit.

In een statement schreef de ACI: “Het bestuur heeft besloten om de sportlicentie van Severiukhin per direct in te trekken. Severiukhin heeft een gebrek aan respect getoond, niet alleen voor de universele waarden die altijd elke sport hebben geïnspireerd, maar ook voor menselijkheid, waardigheid en de maatschappij.”

Ook de Russische bond heeft al laten weten een onderzoek naar het incident te starten. De coureur zelf liet op maandag al weten: “Ik had de race om het Europees kampioenschap gewonnen en was heel blij. Ik kom uit Rusland, ik heb mijn team en familie uit Rusland bedankt. Iemand zag een verkeerd gebaar in mijn acties, maar zo is het niet. Ik heb ze bedankt. Ik ben een Rus, ik kom uit Rusland en ik sta achter mijn land.”