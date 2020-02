Kartbaan Schumacher hoeft niet te wijken voor energiebedrijf

Lokale overheden voeren al jaren gesprekken met RWE om het terrein rond Schumachers kartbaan over te nemen. Tot voor kort leek de kartbaan te moeten wijken voor de uitbreiding van een groeve waar steenkool gewonnen kan worden. RWE maakte duidelijk dat het behoud van de kartbaan geen prioriteit was.

Nu is dat toch veranderd en dat komt voor een groot deel door de inspanningen van een milieuclub. Zij hebben gevochten voor het behoud van het omliggende natuurgebied en zijn in die opzet geslaagd. Daarmee blijft de Erftlandring, die deels zou moeten verdwijnen om als toegangsweg naar de groeve te dienen, toch beschikbaar voor de kartsport. Aanvankelijk werd nog naar een alternatieve locatie gezocht, maar de gemeente wilde niet dat de club met zo’n 550 leden zou verhuizen.

De familie van Schumacher is voor tweederde eigenaar van de kartbaan, het andere deel is eigendom van de kartclub. Voorzitter Gerhard Noack durft zich, ondanks het goede nieuws, nog niet rijk te rekenen, zo liet hij aan de Kölner Express weten: “We geven geen commentaar tot we officiële bevestiging van RWE gehad hebben, maar natuurlijk zijn we heel blij als dat gebeurt.”