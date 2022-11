Stefan Wilson rijdt Indy 500 bij Dreyer & Reinbold in 2023

Dreyer & Reinbold Racing kwalificeerde zich sinds 2000 met 45 auto's voor de Indy 500. In 2012 werd met een vierde plaats voor Oriol Servia het voorlopig beste resultaat behaald. Cusick Motorsports werd opgericht als organisatie voor onder meer marketing. Het bedrijf gaat voor de derde deelname aan de Indy 500 en slaat ditmaal de handen ineen met DRR. De 33-jarige Stefan Wilson is aangetrokken als coureur en gaat voor zijn vijfde optreden in de wedstrijd. In 2016 kwam hij uit voor KVSH Racing, in 2018 en 2021 voor Andretti Autosport en in 2022 voor DragonSpeed.

"Ik ben onder de indruk van het harde werken van DRR en hoe het team zich richt op de 500", zegt Wilson. "Het is voor mij een grote eer om samen met Cusick Motorsports aan de slag te gaan en met hen samen te werken in een poging de Indy 500 te winnen. Er ligt een geweldige kans om samen te groeien. Ik hoop dat dit tot meer deelnames aan de Indy 500 leidt en wellicht ook nog aan andere races."

Wilson is de broer van de overleden Justin Wilson. Die reed twee seizoenen voor DRR toen het team van Dennis Reinbold nog voltijd in de IndyCar reed. In 2010 werd hij tweede in St. Petersburg en Long Beach, terwijl in Toronto pole werd gescoord. Stefan Wilson was in 2011 racewinnaar in de Indy Lights en stelt dat hij DRR door zijn broer heeft leren kennen. "Er ligt nogal wat geschiedenis bij dit team", vervolgt Wilson. "Justin reed in 2010 en 2011 voor DRR en zorgde voor podiumplaatsen. Ik heb Dennis, Brett De Bord (commercieel directeur) en Chase Selman (algemeen manager) toen goed leren kennen. Het voelt wat dat betreft geweldig om me weer bij hen aan te sluiten."

Reinbold is in zijn nopjes met het aantrekken van Wilson en de samenwerking met Cusick Motorsports. "Stefan en Don Cusick (oprichter) zijn twee prachtige mensen om mee te werken", zegt de teambaas. "We richten ons op het behalen van succes op en naast de baan. We zijn zeer onder de indruk van de inzet van Stefan. Dit komt zeker van pas in de wagen. In de afgelopen twee jaar hebben we twee keer de top-tien bereikt. Ik geloof dat Stefan dit kan herhalen en wellicht voor de zege kan gaan."

Dreyer & Reinbold Racing bevestigt dat het met twee auto's deelneemt aan de Indy 500. De andere coureur wordt in de nabije toekomst bekendgemaakt.