O'Ward beveelt Ricciardo IndyCar aan: "Hij zou ervan houden"

Daniel Ricciardo weet dat hij in 2023 niet op de grid van de Formule 1 staat. Zijn contract bij McLaren is met wederzijdse instemming ontbonden en dat betekent dat hij in Abu Dhabi afscheid neemt van de renstal. Er zijn de nodige speculaties geweest over de toekomstplannen van de Australiër, die dus geen nieuw racezitje heeft weten te bemachtigen in de koningsklasse maar hoogstwaarschijnlijk wel aan de bak kan als derde rijder bij Red Bull Racing. Een overstap naar een andere raceklasse heeft hij nooit echt overwogen vanwege zijn doelstelling om in 2024 weer in F1 actief te zijn. Wel sprak hij zich uit over de mogelijkheid om naar de IndyCar te verkassen. Dat ziet hij niet zitten. Vooral de ovals spreken hem niet aan.

In Abu Dhabi kreeg Ricciardo tijdens VT1 gezelschap van IndyCar-coureur Pato O'Ward, die het stuur overnam van Lando Norris. De Mexicaan denkt dat de vertrekkende coureur uit Perth uitstekend in de Amerikaanse klasse zou passen. "Ik heb gelezen dat hij geen ovals wil doen en dat respecteer ik. Maar ik denk dat Daniel het geweldig zou vinden. Ik denk dat hij er meteen goed bij zou passen. Wil hij het doen, of wil hij het niet? Dat weet ik niet", zegt O'Ward, die ondanks technisch malheur tot 22 ronden en de achttiende tijd kwam in VT1. "Ik kan wel zeggen dat de auto heel anders is. Dat geldt ook voor hoe F1 is versus hoe IndyCar is, maar ik denk dat hij het geweldig vindt. Hij houdt van Amerika, dus ik denk dat hij er goed bij zou passen. Ik weet dat de superspeedways heel snel zijn, en we weten allemaal dat ze gevaarlijker zijn."

"Maar ik denk dat er best veel kwaad wordt gesproken over superspeedways en ovals in het algemeen. Zo hoort het eigenlijk niet te zijn", vervolgt O'Ward, die afgelopen jaar zevende werd in de IndyCar-titelstrijd. "Op televisie is het misschien lastig om uit te leggen, maar het is heel cool en een heel andere manier van racen. Als je er eenmaal wat vaker hebt gereden en je je daar iets meer op je gemak voelt, dan besef je hoe bijzonder ze zijn en waar het om draait. Iedereen roept 'ik wil geen ovals proberen' en sluit het meteen uit, maar probeer het gewoon eens. Probeer het, want het is een heel coole ervaring. Het is snel, echt razendsnel. Maar ik denk niet dat hij daar een probleem mee heeft."

Grosjean voorbeeld van coureur die ovals heeft leren waarderen

Als voorbeeld haalt O'Ward zijn IndyCar-collega Romain Grosjean aan. De Fransman vertrok eind 2020 uit F1 en stak de Atlantische Oceaan over, waar hij aanvankelijk niet op ovals wilde racen. Toen hij het eenmaal probeerde, was hij verkocht en in 2022 deed Grosjean dan ook mee op alle ovals. "Het is denk ik dat je iets anders moet leren. Het is iets compleet anders wat je onder de knie moet krijgen en dat maakt het kampioenschap alleen maar lastiger, want om de titel te winnen moet je drie verschillende disciplines beheersen: normale circuits en stratencircuits, korte ovals en superspeedways. Een superspeedway is namelijk compleet anders dan een korte oval."

"Ik denk dat Romain dat kan onderschrijven. Aanvankelijk wilde hij daar niet op rijden, maar vervolgens probeerde hij er eentje en kwam hij erachter dat het best vet is. Ik denk dat je vanzelf leert hoe je erop moet rijden en hoe je moet spelen met de slipstream en dergelijke, waarna je er vanzelf van gaat houden", aldus O'Ward. "Ik denk dat ovals en superspeedways prachtig zijn, maar met deze snelheden straffen ze ook gelijk af. Al is dat in een F1-auto niet anders. Als je met 320 kilometer per uur een ongeluk hebt, denk ik niet dat de consequenties veel minder zijn. Je gaat in beide gevallen heel hard."