Wilson breekt rugwervel bij trainingscrash en mist Indy 500

De 33 gekwalificeerde deelnemers aan de Indy 500 kwamen maandag alweer in actie voor een vrije training op de befaamde oval van Indianapolis. Nadat de eerste trainingsweek zonder noemenswaardige incidenten was verlopen, ging het maandag mis met Stefan Wilson en Katherine Legge. De door Dreyer & Reinbold gerunde bolide van Wilson werd van achteren geraakt door de Rahal Letterman Lanigan-auto van Legge, waardoor beide coureurs spinden en met een behoorlijke vaart in de muur eindigden. Legge kon ongeschonden uitstappen nadat haar bolide de muur zijwaarts raakte, maar Wilson raakte de muur frontaal en had assistentie nodig om uit de auto te komen.

Wilson werd met een brace op een brancard afgevoerd naar het medisch centrum op het circuit en vervolgens doorverwezen naar een lokaal ziekenhuis voor verdere onderzoeken. Aldaar werd geconstateerd dat de 33-jarige coureur uit Sheffield een rugwervel heeft gebroken en daardoor zondag niet aan de start mag verschijnen tijdens de Indy 500. "Nadat hij is overgebracht naar het IU Health Methodist-ziekenhuis voor verdere onderzoeken is duidelijk geworden dat Wilson de twaalfde borstwervel heeft gebroken. Hij blijft 's nachts ter observatie in het ziekenhuis", meldde Cusick Motorsports, dat dit jaar samenwerkt met Dreyer & Reinbold, in een verklaring op social media. "Op basis van zo'n soort blessure krijgt Wilson geen toestemming om zondag deel te nemen aan de 107e editie van de Indianapolis 500."

In de voorbereidingen op de Indy 500 maakte Wilson tot dusver een solide indruk en ook in de kwalificatie had hij geen grote problemen om zich te plaatsen. Met de 25e tijd in de eerste kwalificatie op zaterdag verzekerde de Brit zich meteen van een plekje op de startgrid. Het is nog onduidelijk of Dreyer & Reinbold en Cusick Motorsports een vervanger gaan oproepen voor Wilson en wie die rol moet gaan invullen. Een van de kandidaten lijkt in ieder geval Graham Rahal te zijn. De coureur van Rahal Letterman Lanigan Racing werd zondag tijdens de Last Chance Qualifying op het laatste moment uitgeschakeld door teamgenoot Jack Harvey en heeft zodoende geen startbewijs voor de Indy 500. Maandag gaf de Amerikaan nog aan dat hij er weinig voor voelde om een andere coureur uit te kopen en zo toch aan de start van de race te verschijnen, maar dit biedt hem een kans om toch te kunnen starten zonder iemand uit te moeten kopen.