Wat de Formule 1 volgens Rahal kan leren van de IndyCar

Sinds 2011 maakt de Formule 1 gebruik van het Drag Reduction System (DRS). Coureurs kunnen deze in de kwalificatie gebruiken en in de race wanneer zij binnen een seconde van hun voorligger rijden. In de IndyCar wordt al jarenlang gewerkt met het zogenaamde push-to-pass, ook wel P2P. Coureurs krijgen in de Amerikaanse raceklasse een bepaald aantal seconden, vaak rond de 150 tot 200, voor de gehele race om extra vermogen - zo'n 50 tot 75 pk - in te zetten. Waar DRS enkel als aanvallend hulpmiddel kan worden ingezet, is P2P ook verdedigend te gebruiken. Daardoor moeten IndyCar-coureurs deze op de juiste momenten zien in te zetten.

Rahal Letterman Lanigan-coureur Graham Rahal moest de P2P ook verstandig zien in te zetten op de Indianapolis Road Course, waar hij van pole-position mocht beginnen maar in de slotfase Scott Dixon aan zich voorbij zag gaan. Rahal naderde Dixon, maar die kon zijn P2P meer inzetten omdat hij brandstof had zitten sparen. Hij was daardoor in staat om Rahal op vier tienden van een seconde achter zich te houden.

"Eerlijk gezegd had ik hem bijna, wat betekende dat ik nog één autolengte uit bocht 13 nodig had om dichterbij te komen en er voorbij te kunnen", zei Rahal. "Maar ik stopte met het indrukken van de overtake, omdat ik niet echt aan het inhalen was. Ik hield gewoon stand. Omdat hij veel meer bezig was met brandstof besparen, had hij op een gegeven moment veel meer overtake-tijd over. We haalden hem bij op het einde, maar toen begon hij de knop te gebruiken. Op gegeven moment had hij nog zestig seconden meer dan ik. Ik denk dat we uiteindelijk gelijk opgingen. Hij gebruikte het om voor me te blijven."

Niet alleen positief

Ook al betekende het voor Rahal dat hij de kans op zijn eerste zege sinds 2017 misliep, vindt hij het P2P-systeem nog altijd beter dan het DRS van de Formule 1. "Dat is wat ik zo mooi vind aan onze versie van een inhaalsysteem. Het is een man-tegen-man gevecht. Je gebruikt het voor de aanval en verdediging. Niks van die DRS-zooi die het zo makkelijk maakt. Ik vond dat Dixon het vandaag goed gebruikte. Ik heb mijn uiterste best gedaan om hem uit te dagen, maar ik had gewoon niet genoeg over. In aanloop naar de laatste ronde had ik nul grip in bocht zeven, acht, negen en tien. Ik verlies iets van een halve seconde. Dat was het."

Toch is Rahal niet alleen maar positief over de IndyCar. Volgens hem duurde de full-course caution in de openingsfase te lang. De race werd na een incident in de openingsronde geneutraliseerd, maar zou pas in ronde acht hervat worden. Dat bood Dixon, die in de openingsronde in de rondte werd getikt door Romain Grosjean, de kans om aan zijn zuinige strategie te werken. Volgens Rahal 'sloeg het nergens op' dat het zo lang duurde voordat de race hervat werd. "Toen ik wist dat Dixon een pitstop had gemaakt, dacht ik: 'Son of a...' Je geeft die jongen een vinger, hij pakt een hele hand. Hij is de beste in brandstof besparen en snel gaan. Ik volgde diezelfde strategie twee jaar geleden, dus ik wist dat het werkte."