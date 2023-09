Rahal pakt pole-position in Portland, Van Kalmthout dertiende

Graham Rahal klokte in de Fast Six, het laatste kwalificatiedeel op de Portland International Raceway, een tijd van 58.3195. Dat deed hij op een setje hardere banden. De vijf andere deelnemers aan dit segment deden een poging op het zachtere rubber, maar kwamen niet aan de tijd van Rahal. Daardoor pakte de coureur van Rahal Letterman Lanigan Racing zijn tweede pole-position van het seizoen.

Scott McLaughlin kwalificeerde zich als tweede, met een verschil van 33 duizendste van een seconde ten opzichte van Rahal. Colton Herta klokte op 0,138 seconde van Rahal de derde tijd, gevolgd door Ganassi-teamgenoten én titelrivalen Scott Dixon en Alex Palou. Patricio O’Ward completeerde de top-zes, door 0,354 seconde toe te geven op Rahal. Laatstgenoemde was in Q2 nog slechts zesde geworden en plaatste zich daarmee als laatste voor de Fast Six.

Rahal had in Q2 een marge van ruim een halve tiende van een seconde ten opzichte van Will Power, die als zevende eindigde en zodoende werd uitgeschakeld. Callum Ilott kwalificeerde zich als achtste, voor Alexander Rossi, Marcus Ericsson, Felix Rosenqvist en de gecrashte Josef Newgarden. Rosenqvist kreeg in de slotfase van Q2 te maken met een probleem, waardoor hij geen laatste run kon rijden.

Voor Rinus van Kalmthout zat de kwalificatie in Portland erop na de groepsfase. In een poule met onder meer polesitter Rahal en de uiteindelijke nummer drie Herta eindigde de Nederlander als zevende. Dat leverde hem de dertiende startplek op. “Ik hoopte op iets meer, maar voor de race ziet het er heel goed uit voor ons”, reageerde Van Kalmthout via X. Hij kwam zeventien duizendste van een seconde tekort voor een plek in Q2.

De IndyCar-race in Portland begint zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd.