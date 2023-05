Power snelste in voorlaatste Indy 500-training, VeeKay laatste

Nadat Alex Palou zich zondag verzekerde van pole-position voor de 107e editie van de Indy 500 werd er maandag gewoon weer getraind op het Indianapolis Motor Speedway. Daarbij werd de turbodruk weer teruggeschroefd van 1,5 naar 1,3 bar, dezelfde druk als waarmee zondag geracet wordt. De twee uur durende sessie stond voor alle 33 gekwalificeerde coureurs in het teken van voorbereidingen op de race en het bijbehorende rijden in verkeer.

Scott Dixon klokte na slechts zes minuten trainen al een snelle 229,184 mijl per uur. Pas anderhalf uur later werd de zesvoudig IndyCar-kampioen naar de tweede plek verwezen door Will Power. De Penske-coureur noteerde een gemiddelde snelheid van 229,222 mijl per uur en zou daarmee de training ook op de eerste positie afsluiten. Dixon besloot de dag op P2, gevolgd door Ganassi-teamgenoten Takuma Sato en Alex Palou. Tony Kanaan was op de vijfde stek de beste Arrow McLaren-coureur, gevolgd door Conor Daly als snelste van de drie Ed Carpenter Racing-rijders. Marco Andretti klokte de zevende tijd, terwijl Benjamin Pedersen, Pato O'Ward en Colton Herta de top-tien completeerden. Rinus van Kalmthout reed daags na het behalen van de tweede startpositie slechts 27 ronden, waarin hij tot de 33e en langzaamste tijd kwam.

De maandagse training werd met nog vijftig minuten te gaan opgeschrikt door de eerste serieuze crash in de aanloop naar de Indy 500. Nadat meerdere coureurs wat langzamer door de eerste bocht gingen, reed Katherine Legge tegen de achterkant van Stefan Wilson aan. Beide coureurs maakten een stevige klap tegen de SAFER barrier, wat vooral bij Wilson zijn sporen naliet. Het duurde ruim tien minuten voordat de Brit uit zijn bolide was bevrijd en na onderzoek in het ziekenhuis is gebleken dat hij een rugwervel heeft gebroken bij de crash. De voor Dreyer & Reinbold en Cusick Motorsports uitkomende Wilson moet de Indy 500 zodoende laten schieten.

De eerstvolgende training in de aanloop naar de Indy 500 begint vrijdag om 17.00 uur. De twee uur durende sessie op Carb Day betreft de laatste training voor de race van aankomende zondag.

Uitslag Indy 500 - Achtste training