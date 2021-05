De twee kampioenschappen zijn razend populair, maar verschillen in veel opzichten enorm. De Formule 1 draait om techniek met veel aandacht voor design en ontwikkeling. IndyCar vindt een gelijkwaardig speelveld met lagere budgetten veel belangrijker. Europese racefans noemen IndyCar vaak aardig ingewikkeld terwijl het Amerikaanse publiek weinig op heeft met de focus op techniek en de geldsmijterij van de Formule 1. We bespreken de voornaamste verschillen en leggen de belangrijkste elementen langs de meetlat.

Heeft F1 of IndyCar de hoogste topsnelheid?

De topsnelheid van een IndyCar-bolide ligt ongeveer op 380 kilometer per uur met een 2.2 liter V6-motor. De Formule 1 haalt een topsnelheid van zo’n 360 kilometer per uur uit de 1.6 liter V6 hybride turbomotor. Die topsnelheid werd behaald op low downforce-circuit Monza en in de ijle lucht in Mexico-Stad. Gemiddeld ligt de topsnelheid van de F1-bolides rond de 330 kilometer per uur.

Het feit dat de topsnelheid van de IndyCar hoger ligt, betekent niet dat deze wagens over een volledige ronde sneller zijn. De Formule 1-bolides accelereren veel sneller en hebben veel meer downforce, waardoor de bochtensnelheid aanzienlijk hoger ligt. In 2019 racete het IndyCar-kampioenschap voor het eerst op het Circuit of the Americas, het circuit waar ook de F1 jaarlijks te gast is. Daardoor kon er een direct vergelijk getrokken worden tussen beide kampioenschappen. Will Power pakte in de IndyCars de pole-positie met een 1.46.017s, goed voor een gemiddelde snelheid van 185 kilometer per uur. Zo’n negen maanden later trainde Valtteri Bottas in de Grand Prix van Amerika de pole in een 1.32.029: 14 seconden sneller met een gemiddelde snelheid van 215 kilometer per uur.

De twee kampioenschappen hebben een heel verschillende aanpak waardoor het niet erg representatief is om puur naar de snelheden te kijken. IndyCar mikt vooral op het creëren van een gelijkwaardig speelveld voor meer spanning en veel kanshebbers. Alle teams gebruiken hetzelfde Dallara-chassis en kunnen kiezen tussen motoren van Honda of Chevrolet. In de F1 zijn momenteel vier motorfabrikanten actief en elk team ontwikkelt haar eigen onderdelen. Dat zorgt voor grotere onderlinge verschillen tussen de renstallen en maakt de sport ook een stuk duurder.

Hoeveel pk hebben IndyCar- en F1-auto’s?

Het IndyCar-kampioenschap stelt dat de machines tussen de 550 en 700 pk hebben, afhankelijk van de turboboost. F1-fabrikanten zijn behoorlijk terughoudend in het openbaar maken van details over het vermogen van de motor. In 2019 bevestigde Renault dat de grens van 1.000 pk doorbroken was. Dit betrof een gecombineerd vermogen uit de verbrandingsmotor en de hybridesystemen. Gezien de krachtsverhoudingen en de ontwikkelingssnelheid is het aannemelijk dat ook de andere fabrikanten deze barrière reeds geslecht hebben.

Welke hulpmiddelen zijn beschikbaar in F1 en IndyCar?

De Formule 1 maakt sinds 2011 gebruik van Drag Reduction System (DRS). Dit vermindert de invloed van vuile lucht voor de achtervolger en vergroot de inhaalmogelijkheden. In aangewezen zones (rechte stukken) mag de achtervolger de achtervleugel openklappen wanneer hij binnen een seconde van de voorganger rijdt. Dit vermindert de luchtweerstand en verhoogt de topsnelheid, waardoor een inhaalactie mogelijk is.

IndyCar introduceerde in 2009 het push-to-pass systeem met als doel inhalen te bevorderen. Coureurs kunnen middels een knop op het stuur het vermogen tijdelijk opschroeven met zo’n 40 pk. In 2017 werden de regels veranderd en kreeg elke rijder de beschikking over 200 seconden extra vermogen gedurende de race, in plaats van een specifiek aantal boosts. Zo kunnen ze hun extra vermogen tactischer inzetten.

Hoeveel fans hebben Formule 1 en IndyCar?

Het IndyCar-kampioenschap is feitelijk een nationale klasse. De fanschare is dan ook minder groot dan bij de wereldsport Formule 1. In 2019 bereikte IndyCar via alle kanalen van de officiële rechtenhouder NBC een publiek van 5,45 miljoen kijkers per race. De Formule 1 bereikte afgelopen jaar een wereldwijd publiek van 91,5 miljoen kijkers per GP. Dat was het hoogste cumulatieve publiek voor een jaar sinds 2012.

Wat is het verschil in kwalificatieformat tussen IndyCar en F1?

Een Formule 1-kwalificatie vindt plaats op zaterdagmiddag en wordt opgedeeld in drie segmenten: Q1, Q2 en Q3. In het eerste gedeelte komen alle rijders in actie. Na achttien minuten vallen de vijf langzaamste rijders af. Hun tijden bepalen de startvolgorde voor de posities zestien tot en met twintig. De overgebleven coureurs strijden in Q2 vijftien minuten om een plek in de top tien. De vijf langzaamste rijders vallen wederom af en bepalen de volgorde voor de posities elf tot en met vijftien. De top tien gaat in twaalf minuten tijd op jacht naar de pole-position. In 2021 wordt er voor het eerst tijdens drie races geëxperimenteerd met een sprintrace op zaterdag. De kwalificatie voor deze race vindt volgens het gebruikelijke format plaats op vrijdagmiddag, de uitslag van de sprintrace bepaalt de startvolgorde voor de Grand Prix op zondag.

Een kwalificatie in de IndyCar hangt grotendeels af van het type evenement. Voor races op een oval gaat er één coureur per keer de baan op. Het gemiddelde van twee getimede runs bepaalt de kwalificatiepositie. Voor de Indy 500 wordt de kwalificatie opgedeeld in drie dagen. Alle deelnemers zetten op de eerste dag een tijd neer die wordt gebaseerd op het gemiddelde van vier ronden. De top negen herhaalt die formule in de Fast Nine Shootout. De rijders buiten de top dertig maken in de Last Row Shootout uit wie er achteraan mag vertrekken en wie er buiten de boot valt.

Op permanente en stratencircuits gaan de rijders in groepen naar buiten. De startvolgorde wordt bepaald op basis van de snelste ronde. Het veld wordt voor het eerste segment opgedeeld in twee groepen. De zes snelste rijders uit elke groep gaan door naar de volgende fase. De tijden van de overige rijders bepalen de startvolgorde voor de posities dertien en lager. De snelste twaalf hebben tien minuten de tijd voor een snelle ronde. De zes snelsten gaan door naar de Fast Six shootout, de tijden van de overige rijders bepalen de startposities zeven tot en met twaalf. De top zes heeft zes minuten de tijd om te strijden om de pole-position.

Wat is het verschil in raceformat tussen F1 en IndyCar?

Een Formule 1 Grand Prix eindigt in de ronde waarin de grens van 305 kilometer wordt gepasseerd. Dit duurt gemiddeld ongeveer anderhalf uur maar een race kan in het geval van slecht weer of veel safety car-periodes maximaal twee uur duren. Het format is in de IndyCar wat ingewikkelder. Op ovals is er geen tijdslimiet en wordt altijd de volledige raceafstand afgelegd. Op permanente en stratencircuits geldt doorgaans net als in de F1 een tijdslimiet van twee uur, al kan de wedstrijdleiding die limiet aanpassen als men dat nodig acht. Zonder onderbrekingen duurt een IndyCar-race gemiddeld een uur en drie kwartier.

Een van de grootste verschillen tussen F1 en IndyCar is de locatie van de races. IndyCar verliet in 2019 maar eenmaal het land voor een race in het Canadese Toronto. De Formule 1 reist van Australië medio maart via Azië, Europa, Noord- en Zuid Amerika naar Abu Dhabi in december. De wereldreizigers in de Formule 1 hebben daardoor een langere kalender, zowel qua aantal races als qua kalendermaanden.

In het IndyCar-kampioenschap is bijtanken tijdens de race nog toegestaan. De Formule 1 heeft dit in 2010 verboden. F1-monteurs kunnen een pitstop voor nieuwe banden in minder dan 2,5 seconden afhandelen, IndyCar-pitcrews wisselen banden en vullen de tank met zo’n 84 liter brandstof in minder dan 10 seconden.

Het verschil in puntentelling tussen F1 en IndyCar

In de Formule 1 krijgt de top tien van een race punten. De podiumfinishers ontvangen respectievelijk 25, 18 en 15 punten en dit loopt terug tot 1 punt voor de nummer tien. De IndyCar is veel vrijgeviger op puntengebied. De winnaar krijgt 50 punten, de tweede en derde plaats ontvangen 40 en 35 punten. Alle gefinishte coureurs krijgen een beloning. De coureurs tussen de 25e en 33e positie krijgen 5 punten voor de moeite. Tijdens de Indy 500 en de seizoensfinale in Laguna Seca zijn dubbele punten te verdienen. Ook de eerste negen uit de kwalificatie voor de Indy 500 krijgen punten.

De Formule 1 introduceerde recentelijk 1 bonuspunt voor de rijder met de snelste raceronde (mits hij in de top tien finisht). IndyCar gaat nog een stapje verder met 1 bonuspunt voor de pole-position en voor wie minimaal één ronde aan de leiding heeft gereden. De coureur met de meeste ronden aan de leiding krijgt 2 punten.

Elk F1-team krijgt volgens dezelfde structuur punten voor het constructeurskampioenschap. In IndyCar gaat het duel tussen motorfabrikanten Honda en Chevrolet. De merken ontvangen hetzelfde aantal punten als de twee hoogst geklasseerde rijders met hun motor. De racewinnende fabrikant krijgt 5 bonuspunten en 1 extra punt gaat uit naar de fabrikant met de pole-position. Dit ligt net iets anders tijdens de Indy 500. De fabrikant op pole ontvangt dan 2 extra punten. Er gaat 1 punt naar het snelste merk op de eerste dag van de kwalificatie.

