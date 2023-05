Graham Rahal krijgt tweede kans in Indy 500 als vervanger Wilson

Zondag was er nog het nodige te doen om Graham Rahal. De zoon van teameigenaar Bobby Rahal leek in de Last Chance-kwalificatie nog vrij zeker van een plaats op de startgrid van de 107e editie van de Indy 500, aangezien teamgenoot Jack Harvey flink wat tekortkwam. De 30-jarige Brit volhardde, gooide er nog twee extra runs tegenaan en versloeg Rahal op de valreep om de laatste plaats op de startgrid op te eisen. Het werd zo een emotionele middag voor Rahal Letterman Lanigan Racing, waar de kans groot was dat één van diens auto’s de startgrid niet zou halen. Drie van de vier auto's in de Last Chance-kwalificatie waren van dat team, met ook Christian Lundgaard die 31e startplek opeiste.

Rahal was tot tranen geroerd na de dramatische uitschakeling, maar kan die tranen nu opdrogen. Hij mag namelijk alsnog in actie komen. Dat doet hij niet namens RLL, maar Dreyer & Reinbold Racing/Cusick Motorsports. De 34-jarige coureur uit Ohio vervangt bij dat team de uitgeschakelde Stefan Wilson. De jongere broer van de in 2015 overleden Justin Wilson liep bij de training op maandag een gebroken rugwervel op na een stevige crash met Katherine Legge. Hij moest na de crash naar het ziekenhuis ter controle, waar de blessure werd vastgesteld en duidelijk werd dat hij niet in staat is om aan de start van de Indy 500 te verschijnen.

"Ik erken dat het een heel zwaar weekend was voor mij en RLL. We hebben alles geprobeer, maar we hadden de snelheid gewoon niet", zegt Rahal. "Ik vind het heel vervelend dat Stefan tijdens de training geblesseerd is geraakt en ik wens hem een spoedig herstel. Ik wil Dennis [Reinbold] en Don [Cusick] bedanken dat ze mij de kans in de #24 DRR/Cusick Motorsports Chevy geven. Ik kijk ernaar uit om met het team samen te werken en ons voor te bereiden op de grootste race ter wereld, de Indianapolis 500."

Logische keuze voor Dreyer & Reinbold/Cusick

Rahal was een voor de hand liggende keuze, aangezien hij de rest van de trainingen al heeft gereden en meteen kan instappen als vervanger. Dreyer & Reinbold Racing/Cusick Motorsports kon wel andere coureurs oproepen, maar dan had er een moment ingelast moeten worden voor de verplichte opfriscursus voordat coureurs mogen deelnemen aan de Indy 500. Rahal krijgt overigens maar kort de tijd om te wennen aan zijn nieuwe tijdelijke werkgever. Hij krijgt vrijdag op Carb Day nog twee trainingsuren in de bolide met startnummer 24, waarna hij er zondag moet staan tijdens de 200 ronden tellende Indy 500.

"Het doet ons verdriet dat Stefan maandag geblesseerd is geraakt en hierdoor zondag niet kan starten", zegt teameigenaar Dennis Reinbold, die tegelijkertijd blij is dat Rahal op zo'n korte termijn beschikbaar was als vervanger. "Wij denken dat Graham zondag heel goed kan presteren. Ik wil Bobby Rahal en het gehele team van Rahal Letterman Lanigan bedanken dat ze ons de kans geven om Graham deze week in te zetten. We willen ook de hele IndyCar-paddock bedanken voor hun hulp na het ongelukkige incident van Stefan. Velen zijn naar ons toe gekomen en hebben gevraagd of we iets nodig hadden. Het is tekenend voor de camaraderie in de IndyCar. We kijken ernaar uit om Graham op de baan te zetten in de #24."