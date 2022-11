Met Rinus van Kalmthout en Conor Daly heeft Ed Carpenter Racing de plannen voor het IndyCar-seizoen 2023 al rond, maar toch kwam het team dinsdag met een rijdersaankondiging. De renstal van Ed Carpenter zet namelijk een opleidingsprogramma op voor Josh Pierson, een 16-jarig Amerikaans talent die dit jaar al furore maakte in de LMP2-klasse van het World Endurance Championship. Onder de hoede van ECR gaat Pierson in 2023 een deel van het Indy NXT-seizoen - de voormalige Indy Lights - afwerken, wat hij wil combineren met een nieuw seizoen in het de LMP2-klasse van het WEC. In 2024 moet dat een volledig seizoen in Indy NXT worden, waarna in 2025 het IndyCar-debuut moet volgen bij ECR.

"Ik ben vereerd door het vertrouwen dat Ed Carpenter in mij heeft en ik ben heel dankbaar dat ik met Ed Carpenter Racing een pad richting IndyCar heb. Ik droom al zo lang als ik me kan herinneren over racen in IndyCar", zegt Pierson, die begeleid gaat worden door Carpenter en in 2023 al begint met het testen een IndyCar-bolide. Carpenter voegt daar aan toe: "Voor zo'n jongeman heeft hij al heel veel bereikt in zijn carrière. Daarnaast is hij een welbespraakt en professioneel persoon. Ik geloof erin dat hij zich met het plan dat we hebben gaat ontwikkelen tot een complete coureur."

Ed Carpenter Racing heeft een vijfjarenplan opgesteld met Pierson, bestaande uit twee seizoenen in de Indy NXT en drie seizoenen in IndyCar. Dat eerste seizoen in Indy NXT gaat hij dus combineren met een vervolg aan zijn WEC-avontuur. Voordat Pierson in 2022 aan de slag ging bij United Autosports in het WEC, reed hij twee seizoenen in de USF2000, de laagste trede op de Amerikaanse ladder richting IndyCar. Dit jaar werd de coureur uit Oregon de jongste deelnemer ooit aan zowel de 24 uur van Daytona als de 24 uur van Le Mans, terwijl hij ook de jongste coureur werd die een klassezege in het WEC behaalde.