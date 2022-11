IndyCar wil in toekomst vaker op ovals racen, zegt Penske

De afgelopen jaren is de samenstelling van de IndyCar-kalender behoorlijk veranderd, waarbij ovals steeds meer plaats moesten maken voor races op road courses en permanente circuits. Daar waar er in 2010 nog acht races werden verreden op ovals, waren dat er slechts vier in 2021. In 2022 liep het aantal weer licht op naar vijf races op ovals en dat aantal blijft gehandhaafd op de nieuwe kalender voor 2023. Als het aan IndyCar-topman Roger Penske ligt, blijft het daar in de toekomst niet bij. IndyCar heeft goede hoop dat het in 2024 en de daaropvolgende jaren weer vaker gebruik kan maken van ovals, al zijn daar nog niet direct concrete plannen voor.

"We kijken naar Milwaukee en hoe we in de toekomst ovals aan ons programma kunnen toevoegen, maar we hebben absoluut nog geen deal. Alles wat je daarover hebt gehoord, is speculatie", zegt Penske in gesprek met Motorsport.com. "We hebben in het verleden in Milwaukee geracet en gezien onze historie daar zou het absoluut iets toevoegen aan de klasse als we er terug kunnen keren. Er is echter absoluut nog geen deal, dus ik wil niet dat je dat gaat denken. Ik kan slechts zeggen dat we naar enkele verschillende locaties kijken en Milwaukee is er een van."

Contractverlenging Texas Motor Speedway eerste goede stap

Met korte ovals, ovals van één mijl, speedways en superspeedways zijn er ovals van diverse lengten. Momenteel racet IndyCar hoofdzakelijk op speedways, maar overweegt de klasse ook om weer vaker op superspeedways, zoals de oval van Pocono, te racen? Penske antwoordt daarop dat de contractverlenging met de 1,5 mijl lange oval van Texas om meerdere redenen significant is. "Het goede nieuws is dat we terugkeren naar Texas. Dat was een belangrijke die ik graag vast wilde leggen, want ik wil een razendsnelle oval hebben voordat iedereen in Indianapolis gaat racen. Het is goed voor de coureurs en teams om de ervaring van Texas al te hebben", legt Penske uit.

"Vroeger moesten wij onze nieuwkomers eerst op Phoenix en daarna Trenton laten testen voordat we überhaupt naar Indianapolis mochten voor de rookietest", vervolgt de 85-jarige Amerikaan. "Dat was een goed systeem, want we moeten ervoor zorgen dat mensen niet alleen een zitje kopen voor de Indy 500 en meteen op de Speedway proberen te racen, tenzij ze heel ervaren zijn. We gaan dus stevig investeren in de race in Texas om te proberen er een succes van te maken. Het moet niet alleen ter voorbereiding op Indy 500 dienen, want het is voor ons én (titelsponsor) NTT een belangrijke markt. We proberen een robuuste kalender samen te stellen met geweldige diversiteit qua circuits. Alle evenementen moeten het goed doen en we moeten op alle soorten circuits een geweldige show kunnen laten zien."