Robert Wickens liep in de zomer van 2018 een dwarslaesie op na een gruwelijke crash op de oval van Pocono. Door het ongeval raakten de zenuwbanen in zijn rugwervels beschadigd, al pakte de Canadees al snel de draad weer op en probeert hij middels een intensief revalidatieprogramma weer zo goed als mogelijk zijn oude leven op te pakken.

De inmiddels 32-jarige Wickens heeft dinsdag een belangrijke stap gezet in zijn herstelproces. Op het circuit van Mid-Ohio nam hij bijna drie jaar na zijn crash voor het eerst weer plaats achter het stuur van een raceauto. Met een Hyundai Veloster N TCR reed hij zijn rondjes in een auto die volledig met de hand bestuurd kan worden. Het team van Bryan Herta Autosport had de auto namelijk al aangepast voor Michael Johnson, een coureur die eveneens verlamd is en deelneemt aan IMSA’s Michelin Pilot Challenge.

De test van Wickens geldt mogelijk als een eerste stap richting een terugkeer in de racerij. De Canadees, die ook jarenlang voor Mercedes actief was in de DTM, heeft er geen geheim van gemaakt dat hij als coureur terug wil keren in de autosport.