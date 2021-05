In de aanloop naar de Indy 500, die op 30 mei wordt verreden, heeft Ed Carpenter Racing een grote vis binnengehaald. Het gaat om cryptocurrency Bitcoin, dat een samenwerking is aangegaan met de formatie van Ed Carpenter. De teameigenaar, die zelf nog deelneemt aan de IndyCar-races op ovals, volgt de ontwikkelingen rond de virtuele munteenheid - waarvan slechts een vastgesteld en beperkt aantal van 21 miljoen stuks in omloop is - met grote interesse en is verheugd dat zijn team een samenwerking is begonnen. “Dat ik mijn persoonlijk interesse in en toewijding aan de Bitcoin naar onze industrie kan halen, is historisch”, stelt Carpenter.

De samenwerking tussen Ed Carpenter Racing en Bitcoin is een gedecentraliseerde sponsordeal en daarmee is het de eerste deal van die aard in de geschiedenis van de autosport, meldt het team in een persbericht. De basis is zoals gezegd een sponsordeal, die vooral betrekking heeft op de auto van Rinus VeeKay. De Nederlander rijdt dit seizoen opnieuw in de auto met startnummer 21, die voor de meeste races is voorzien van een livery die overwegend zwart, wit en rood is. Die kleurstelling gaat tijdens de Indy 500 tijdelijk naar de wagen van Carpenter. VeeKay is tijdens de befaamde race te herkennen aan een zwarte bolide met oranje stippen en Bitcoin-logo’s. Ook op de auto’s van teamgenoten Carpenter en Conor Daly is het logo van Bitcoin terug te vinden.

Doneren via QR-code op auto

Bovendien maakt Ed Carpenter Racing gebruik van de samenwerking door als eerste IndyCar-team Bitcoin aan te bieden als betaaloptie voor alle werknemers. Ook zet de renstal samen met Strike een actie op om namens de Bitcoin-gemeenschap geld in te zamelen en de noodzakelijke activiteiten op het circuit tijdens de maand mei te ondersteunen. Strike zorgt daarbij voor de afhandeling van de betalingen en donaties die via het zogenaamde lighting network en de betaalapplicatie worden gedaan. Daarnaast wordt de auto van VeeKay uitgerust met een unieke QR-code, waarmee iedereen ter wereld een donatie kan doen. Het is de eerste keer dat een dergelijk peer-to-car-bijdragemodel ingezet wordt.

Het doel voor de aanstaande Indy 500 is duidelijk voor Carpenter: “Met de kracht van de Bitcoin-gemeenschap achter ECR tijdens ons tiende seizoen in competitie, is ons team meer dan klaar om de Indy 500 aan te vallen en onze eerste Borg Warner-trofee te veroveren. We willen de bakstenen kunnen, de melk drinken en daarna de Bitcoin tot boven de 100.000 dollar zien stijgen!” Op dit moment ligt de koers van één Bitcoin op ongeveer 47.000 euro, omgerekend bijna 57.000 dollar.

De aanloop naar de Indy 500 van 2021 begint op dinsdag 18 mei met de eerste training op Indianapolis Motor Speedway. Dat is ook de eerste keer dat VeeKay in de door Bitcoin gesponsorde auto stapt. Na trainingen op woensdag, donderdag en vrijdag staat de kwalificatie gepland voor zaterdag 22 en zondag 23 mei. De race vindt op 30 mei plaats.