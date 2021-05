VeeKay verlaat Indianapolis met overwegend positief gevoel

VeeKay was de race vanaf de derde startplek vertrokken en nam direct het heft in handen: in ronde drie nam hij de leiding over en gaf die voorlopig niet meer uit handen. Na zijn eerste pitstop kreeg VeeKay steun van teamgenoot Conor Daly: rijdend op P1 (Daly) en P2 (VeeKay) hield het duo de concurrentie keurig op afstand.

Video: Samenvatting van de Indy 500 2021:

Pas in de derde stint (na twee serie pitstops) gooide een neutralisatie roet in het eten. Graham Rahal verloor direct na het uitrijden van de pitstraat een niet goed vastgezet wiel en vloog de muur in. Het zorgde voor een gele vlag die voor VeeKay net op het verkeerde moment kwam. De Nederlander had juist zijn derde pitstop achter de rug, waardoor hij geen tijdwinst kon boeken. Hij bleef weliswaar in de kopgroep meerijden, maar moest nu Alex Palou, Helio Castroneves en Patricio O’Ward voor zich dulden. Veel veranderde dat niet, maar bij de zesde en laatste pitstop ging het dan alsnog mis voor VeeKay: het hydraulische systeem waarmee de wagen tijdens een pitstop wordt opgetild en neergezet, wilde niet zakken en dus verloor de Nederlander flink wat tijd en een topklassering. Uiteindelijk restte niets anders dan een achtste plaats.

“Uiteraard had ik liever gewonnen, maar ik ben zeer tevreden met mijn eigen optreden”, reageerde VeeKay na afloop. “Lady Luck heeft ons niet uitgekozen. De Speedway heeft haar eigen wetten en daar hebben wij het maar mee te doen. Tot de laatste pitstop ging het uitstekend en ik had het gevoel dat ik voor de melk kon strijden.”

VeeKay prees Ed Carpenter Racing voor de auto en zijn teamgenoot Daly voor de geboden steun. “De #21 Bitcoin Chevrolet was bloedsnel. Ik heb goed kunnen racen met deze bolide en had het gevoel een van de besten op de baan te zijn. Met Conor heb ik goed samengewerkt, dankzij hem werd het makkelijker om brandstof te sparen. De neutralisatie voor Rahal kwam ons niet bepaald gunstig uit, maar zo’n gebeurtenis is inherent aan deze wedstrijd. Ik baal van de laatste pitstop, maar het is zoals het is en daar veranderen we niets meer aan.”

Wel toonde VeeKay respect voor racewinnaar Helio Castroneves. “Ik wil Helio feliciteren met zijn zege en zie dat als een positief punt. Hij is 26 jaar ouder dan ik, dus hopelijk krijg ik ook nog minstens 26 kansen om deze prachtige wedstrijd op mijn naam te schrijven!”