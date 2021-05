Helio Castroneves boekt vierde Indy 500-zege, VeeKay achtste

Na de gebruikelijke festiviteiten en ceremoniële protocollen voorafgaand aan de race, werd om 11.48 uur lokale tijd de groene vlag gezwaaid voor de 105de Indianapolis 500. Nadat de race vorig jaar voor het eerst in augustus en voor lege tribunes werd verreden, kon de race dit jaar gewoon weer volgens de dag voor Memorial Day plaatsvinden en waren met 135.000 aanwezige fans ook de tribunes weer redelijk gevuld.

Zesvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon mocht de race van pole-postition aanvangen, maar de Nieuw-Zeelander werd al snel voorbijgestreefd door de twee jonkies waarmee hij de eerste startrij deel. Colton Herta ging de Ganass-rijder in de derde bocht al voorbij, maar die moest op zijn beurt een rondje later de leiding weer afstaan aan Rinus van Kalmthout. De Nederlander was goed vertrokken vanaf de derde startplek, om aan het begin van de tweede ronde meteen de leiding te pakken.

Herta vond de inhaalactie van VeeKay wel prima en liet de Nederlander als leider het eerste deel van de race vooraan het veld het gat in de lucht boren. Niet geheel verrassend moest de coureur van Ed Carpenter Racing in de 31ste ronde dan ook als een van de eerste coureur de pits opzoeken voor een nieuwe set banden en een verse lading brandstof. Herta volgde twee rondjes later.

Pech voor oud-winnaars Dixon en Rossi

Polesitter Scott Dixon besloot iets langer te wachten met zijn eerste pitstop, maar dat kwam de Nieuw-Zeelander duur te staan: Stefan Wilson was bij het inrijden van de pits namelijk de macht over het stuur verloren en daarbij in de pitmuur gecrasht, wat meteen voor een eerste neutralisatie zorgde. Om de auto van Wilson op te ruimen werd ook de pitstraat gesloten, wat slecht nieuws was voor Dixon: na 35 rondjes moest de Nieuw-Zeelander met een lege tank wel de pits opzoeken, maar met een drooggevallen brandstofpomp kreeg de Ganassi-rijder zijn Honda aanvankelijk niet meer aan de praat. Uiteindelijk kregen zijn monteurs de auto wel weer een praat, maar Dixon had inmiddels al een ronde achterstand opgelopen toen hij weer terug de baan op kwam. Alexander Rossi had precies hetzelfde probleem, waardoor beide coureurs een bijzonder lastige middag te wachten stond in de jacht op een tweede Indy 500-zege.

Na een lange neutralisatie werd in ronde 47 weer de groene vlag gezwaaid. Deze keer was het VeeKay die Herta aan de leiding liet rijden, maar Conor Daly had andere plannen. De lokale held nam de leiding over om vervolgens samen met teamgenoot VeeKay een flink aantal ronden aan kop te rijden. Met de beide ECR-coureurs vooraan volgde een relatief rustig deel van de race, totdat Josef Newgarden halverwege de race het bal opende voor de derde serie pitstops.

Daly met de schrik vrij na mislukte pitstop Rahal

Graham Rahal was een van de laatste rijders die aan het einde van 118de ronde de pits indook voor zijn derde pitstop. De Amerikaan werd echter al weggestuurd voor zijn linker achterwiel was vastgezet. Het duurde dan ook niet lang voordat Rahal bij het uitkomen van de pits met op drie wielen kwam te rijden en in Bocht 2 rechtsaf de muur in vloog. Het linker achterwiel stuiterde terug op de baan en belandde op de neus van de Chevrolet van Daly, die eenmaal bekomen van de schrik wel gewoon zijn weg kon vervolgen.

Na de tweede neutralisatie werd in ronde 125 weer de groene vlag gewaaid en werd er vooraan het veld langzaam maar zeker duidelijk welke coureurs konden gaan vechten om de overwinning. Het was de ervaren Helio Castroneves die zich op dat moment met zijn 46 jaar mengde in de kopgroep met jonkies Alex Palou, Patricio O’Ward en Rinus Van Kalmthout.

De stand vooraan bleef redelijk ongewijzigd tot en met de laatste serie pitstops zo’n 30 ronden voor het einde. Na een foutloze middag ging het uitgerekend bij de laatste stop mis voor VeeKay: de Nederlander had was problemen bij zijn laatste bandenwissel en verloor daardoor de aansluiting met de kopgroep, waardoor hij voor het tweede jaar op rij zijn kansen op de overwinning zag verdampen in de pits.

Castroneves boekt historische vierde zege

Met nog 25 ronden op de teller waren het Castroneves en Palou die met elkaar stuivertje wisselden om de virtuele leiding. Felix Rosenqvist en Takuma Sato zaten er op dat moment nog voor, maar beide coureurs hoopten op een derde neutralisatie die er uiteindelijk niet kwam, waardoor zij in de laatste tien ronden nog de pits op moesten zoeken. De

Met nog vijf ronden te gaan was het de 24-jarige Palou die de leiding wist af te pakken van Castroneves, maar de ervaren Braziliaan knokte zich met nog twee rondjes te gaan terug naar de koppositie. Ondanks het nodige verkeer in de laatste ronde gaf deze de eerste plek vervolgens niet meer uit handen, om zo na 200 ronden als eerste over de eindstreep te komen. Het betekende een historische vierde overwinning op The Brickyard voor Castroneves, die daarmee nu mede-recordhouder is met A.J. Foyt, Al Unser sr. en Rick Mears. Het betekende tevens een historische zege voor het relatief kleine Meyer Shank Racing, in de allersnelste Indianapolis 500 uit de historie: door het geringe aantal neutralisaties was de editie van 2021 bijna drie minuten sneller dan de vorige recordeditie in 2013. 'Spider Man' vierde zijn overwinning uiteraard in stijl door met een klimpartij in de hekken en de traditionele melk in Victory Lane.

VeeKay achtste

Achter de dolblije Castroneves eindigde Palou zijn tweede Indy 500 op een keurige tweede plek. Tweevoudig Indy 500-winnaar Simon Pagenaud kwam na een sterke eindsprint als derde aan de finish, voor O’Ward en Ed Carpenter. Rinus VeeKay had zich na zijn langzame laatste pitstop nog knap naar voren gevochten. Hij eindigde de race achter Santino Ferrucci en Sage Karam uiteindelijk als achtste, voor oud-winnaars Juan Pablo Montoya en Tony Kanaan.

De uitslag van de 105de Indianapolis 500