VeeKay mikt op top-zes bij seizoensafsluiter in St. Petersburg

VeeKay is zo goed als zeker van de titel Rookie of the Year in de IndyCar Series. Hij verdedigt een voorsprong van 54 punten ten opzichte van Alex Palou, terwijl er ook 54 punten te verdienen zijn met een zege op het stratencircuit van St. Petersburg. Voor het starten van een race krijgt een coureur al vijf punten, dus bij het startschot kan Van Kalmthout de titel al niet meer ontgaan. “Al met al is dit een bijzonder, maar mooi seizoen geweest. Ik wil het goed afsluiten. Natuurlijk kijk ik naar de resultaten in het Rookie of the Year-klassement, maar als ik gewoon mijn ding doe moet het wel heel raar lopen”, zei de coureur van Ed Carpenter Racing ter voorbeschouwing op de slotrace van het IndyCar-seizoen.

St. Petersburg is voor VeeKay geen onbekend terrein. Sterker nog, in de Amerikaanse juniorseries wist de Nederlander al drie keer te winnen in de straten van de Floridaanse stad. “Op St. Petersburg ben ik altijd snel geweest, al moeten we er rekening mee houden dat het in Florida nu iets warmer is, dan het in de maand maart is”, stelt VeeKay. “De omstandigheden op de baan zullen dus iets anders zijn dan we gewend zijn. Voor de debutanten wordt het een flinke opgave, aangezien er geen drie vrije trainingen, maar slechts eentje op het programma staat. Desondanks geloof ik in een mooi resultaat: Ed Carpenter Racing heeft mij in de afgelopen races van een sterke wagen voorzien en de straten van St. Petersburg, het Amerikaanse Monaco, staan hoog op mijn lijst van favoriete circuits.”

Van Kalmthout heeft dan ook de ambitie om goed te presteren in St. Petersburg. “Top-zes zou mooi zijn.” De basis voor zo’n resultaat wil hij leggen in de kwalificatie. “Daarnaast wil ik graag goed voor de dag komen in de kwalificatie – we gaan dit weekend weer volgens het ‘oude’ format kwalificeren, dus met een ‘Fast Six’-sessie. Het zou me goed doen om die laatste sessie te bereiken en me dus bij de beste zes te plaatsen.”